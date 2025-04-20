Мемуары Беллы Шагал впервые вышли на белорусском языке 20.04.2025, 8:59

С идиша книгу перевел Игорь Кребс.

В издательстве «Пфляумбаўм» вышла книга «Запаленыя свечкі». Это мемуары Беллы Шагал с иллюстрациями ее мужа, Марка Шагала. С идиша книгу перевел Игорь Кребс. Об этом издательство сообщило на своей странице в фейсбуке.

Марк и Белла Шагал. Нью Йорк, 1944 год. Фото: www.tg-m.ru

«424 старонкі! Праілюстраваў выданне Марк Шагал. З вялікімі прыгодамі, але мы дамагліся пакупкі ліцэнзіі на гэтыя графічныя, чорна-белыя ілюстрацыі, каб вы маглі насалодзіцца прыгожым выданнем», — отметили в издательстве.

Это первая публикация книги на белорусском языке.

Картина Марка Шагала «Влюбленные в небе Сен-Поля». Изображение: artsy.net

Белла Шагал (урожденая Розенфельд) родилась в 1889 году в Витебске. В 1909-м познакомилась с художником Марком Шагалом и в 1915-м вышла за него замуж. Белла оказала огромное влияние на его творчество, ее образ был представлен на многих картинах художника.

Воспоминания Беллы, состоящие из двух частей — «Запаленыя свечкі» (1945) и «Першая сустрэча» (1947) и написанные на идише — вышли уже после ее смерти. Она скончалась в 1944-м в Нью-Йорке. В мемуарах рассказывает о детстве Беллы, ее знакомстве с Марком Шагалом, о жизни Витебска конца XIX — начала XX века

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