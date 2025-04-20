Мемуары Беллы Шагал впервые вышли на белорусском языке
- 20.04.2025, 8:59
С идиша книгу перевел Игорь Кребс.
В издательстве «Пфляумбаўм» вышла книга «Запаленыя свечкі». Это мемуары Беллы Шагал с иллюстрациями ее мужа, Марка Шагала. С идиша книгу перевел Игорь Кребс. Об этом издательство сообщило на своей странице в фейсбуке.
«424 старонкі! Праілюстраваў выданне Марк Шагал. З вялікімі прыгодамі, але мы дамагліся пакупкі ліцэнзіі на гэтыя графічныя, чорна-белыя ілюстрацыі, каб вы маглі насалодзіцца прыгожым выданнем», — отметили в издательстве.
Это первая публикация книги на белорусском языке.
Белла Шагал (урожденая Розенфельд) родилась в 1889 году в Витебске. В 1909-м познакомилась с художником Марком Шагалом и в 1915-м вышла за него замуж. Белла оказала огромное влияние на его творчество, ее образ был представлен на многих картинах художника.
Воспоминания Беллы, состоящие из двух частей — «Запаленыя свечкі» (1945) и «Першая сустрэча» (1947) и написанные на идише — вышли уже после ее смерти. Она скончалась в 1944-м в Нью-Йорке. В мемуарах рассказывает о детстве Беллы, ее знакомстве с Марком Шагалом, о жизни Витебска конца XIX — начала XX века
Заказать издание можно на сайте knihauka.com и allegro.pl (в обоих случаях доступна доставка в ряд стран, в том числе, в Беларусь).