Конгрессмен США: История запомнит Путина как жалкого и слабого человека

Конгрессмен США: История запомнит Путина как жалкого и слабого человека1
- 20.04.2025, 9:23
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Политик высмеял «пасхальное перемирие» Кремля.
Американский конгрессмен Джо Уилсон назвал российского диктатора Владимира Путина циничным лжецом, а пасхальное перемирие - фейком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу конгрессмена в соцсети X.
Член Палаты представителей от Республиканской партии жестко раскритиковал заявление Путина касательно так называемого «пасхального перемирия» в Украине.
Уилсон назвал российского лидера военным преступником и обвинил его в циничном обмане.
«Военный преступник Путин напоминает нам о своей полной и абсолютной распущенности и пренебрежении к человеческой жизни, бомбя детские площадки, христианские пекарни и объявляя фейковое пасхальное перемирие, продолжая вторжение, которое он начал и может закончить уже сегодня», - написал Уилсон.
Конгрессмен также заявил, что история запомнит Путина как «жалкого и слабого человека».