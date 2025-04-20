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Конгрессмен США: История запомнит Путина как жалкого и слабого человека

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  • 20.04.2025, 9:23
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Конгрессмен США: История запомнит Путина как жалкого и слабого человека

Политик высмеял «пасхальное перемирие» Кремля.

Американский конгрессмен Джо Уилсон назвал российского диктатора Владимира Путина циничным лжецом, а пасхальное перемирие - фейком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу конгрессмена в соцсети X.

Член Палаты представителей от Республиканской партии жестко раскритиковал заявление Путина касательно так называемого «пасхального перемирия» в Украине.

Уилсон назвал российского лидера военным преступником и обвинил его в циничном обмане.

«Военный преступник Путин напоминает нам о своей полной и абсолютной распущенности и пренебрежении к человеческой жизни, бомбя детские площадки, христианские пекарни и объявляя фейковое пасхальное перемирие, продолжая вторжение, которое он начал и может закончить уже сегодня», - написал Уилсон.

Конгрессмен также заявил, что история запомнит Путина как «жалкого и слабого человека».

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