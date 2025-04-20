Лукашенко указали его место «под лавкой»5
- 20.04.2025, 9:31
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На парад в Москву диктатор поедет с очень кислой миной.
Во время последнего визита в Москву Путин впервые заговорил с Лукашенко о трансформации «союзного государства» в федеративный формат и предложил «подумать», пишет телеграм-канал
При этом Путин «велел» заменить Мезенцева. Источники ТГ-канала сообщили, что Мезенцев был большим поклонником Лукашенко.
Кремль сменил его «великим интегратором» Глазьевым, имеющим с 2014 года практический опыт расширения русских земель, таким образом обозначив для Лукашенко серьезность намерений Кремля.
Лукашенко взбрыкнул уже сразу после визита. Его администрация по своим каналам передала обратно в Кремль о категорическом несогласии с кандидатурой Глазьева. В ответ Кремль выпустил в эфир статью Грызлова о белорусском национализме, указав Лукашенко его место «под лавкой», намекая на аресты пророссийских агентов влияния нижнего звена.
В штабе Лукашенко поняли, что в Минск присылают очередного опричника Глазьева, который совместно с Грызловым приступит к федеративному сценарию с одновременным расширением влияния русского мира. В ответ Лукашенко выпустил директиву с мягким намеком на «особый путь». «Шутку» в Кремле оценили и прислали директора СВР на «разговор».
Источники сообщили, что примерно такого же рода месседж уже передавал Патрушев во время своего визита в Минск в 2019 г. Тогда Лукашенко впервые загнали в угол. Путинский личный посланник Нарышкин сделал Лукашенко ряд «предложений», от которых тот под давлением Кремля не сможет отказаться.
В штабе визит и разговор восприняли серьезно и расценили как угрозу и объявили сигнал тревоги внутри ядра режима. Следующий день после встречи был достаточно нервным. Источники сообщили, что после визита Нарышкина Лукашенко засуетился и отдал ряд срочных личных и секретных распоряжений руководителям КГБ, ОАЦ и СБП. По коридорам администрации пролетел слушок, что Лукашенко упорно отказался от какого-то чувствительного для Кремля предложения и все готовятся к последствиям…
Источники сообщили, что на парад в Москву Лукашенко поедет с очень кислой миной.