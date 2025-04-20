Лукашенко указали его место «под лавкой» 5 20.04.2025, 9:31

5,002

На парад в Москву диктатор поедет с очень кислой миной.

Во время последнего визита в Москву Путин впервые заговорил с Лукашенко о трансформации «союзного государства» в федеративный формат и предложил «подумать», пишет телеграм-канал

«Беларуская выведка».

При этом Путин «велел» заменить Мезенцева. Источники ТГ-канала сообщили, что Мезенцев был большим поклонником Лукашенко.

Кремль сменил его «великим интегратором» Глазьевым, имеющим с 2014 года практический опыт расширения русских земель, таким образом обозначив для Лукашенко серьезность намерений Кремля.

Лукашенко взбрыкнул уже сразу после визита. Его администрация по своим каналам передала обратно в Кремль о категорическом несогласии с кандидатурой Глазьева. В ответ Кремль выпустил в эфир статью Грызлова о белорусском национализме, указав Лукашенко его место «под лавкой», намекая на аресты пророссийских агентов влияния нижнего звена.

В штабе Лукашенко поняли, что в Минск присылают очередного опричника Глазьева, который совместно с Грызловым приступит к федеративному сценарию с одновременным расширением влияния русского мира. В ответ Лукашенко выпустил директиву с мягким намеком на «особый путь». «Шутку» в Кремле оценили и прислали директора СВР на «разговор».

Источники сообщили, что примерно такого же рода месседж уже передавал Патрушев во время своего визита в Минск в 2019 г. Тогда Лукашенко впервые загнали в угол. Путинский личный посланник Нарышкин сделал Лукашенко ряд «предложений», от которых тот под давлением Кремля не сможет отказаться.

В штабе визит и разговор восприняли серьезно и расценили как угрозу и объявили сигнал тревоги внутри ядра режима. Следующий день после встречи был достаточно нервным. Источники сообщили, что после визита Нарышкина Лукашенко засуетился и отдал ряд срочных личных и секретных распоряжений руководителям КГБ, ОАЦ и СБП. По коридорам администрации пролетел слушок, что Лукашенко упорно отказался от какого-то чувствительного для Кремля предложения и все готовятся к последствиям…

Источники сообщили, что на парад в Москву Лукашенко поедет с очень кислой миной.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com