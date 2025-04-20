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ГУР: Россия финансирует войну против Украины за счет алкоголя

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  • 20.04.2025, 9:43
ГУР: Россия финансирует войну против Украины за счет алкоголя

Кремль из-за уменьшения нефтегазовых доходов залез в кошельки к зависимому от спиртного населению.

Страна-агрессор Россия за счет поднятия акцизов на алкоголь финансирует войну против Украины. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины в Telegram.

Уточняется, что с января 2025 года в РФ повысили акциз на алкоголь на 15%. К настоящему моменту наблюдаются результаты новой налоговой политики Кремля.

«За первый квартал года внутреннее производство водки упало почти на 22,7%, бренди - на 25%. Новые акцизы на спиртное - попытка активизировать поступления в бюджет государства-агрессора, откуда Россия финансирует преступную войну против Украины», - пояснили в ГУР.

По данным разведки, это также свидетельствует об экономических проблемах России. Поясняется, что Кремль решил из-за уменьшения нефтегазовых доходов залезть в кошельки к зависимому от алкоголя населению.

«Рост розничных цен на алкоголь, вызванный увеличением акцизов, вряд ли способен изменить рацион россиян, а вот масштабировать уровень теневого рынка с дешевым спиртным вроде «мистера сидра» - вполне», - подытожили в ГУР.

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