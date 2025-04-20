О «перемирии» от Путина Юрий Богданов

20.04.2025, 9:59

Юрий Богданов

Избегайте мест массовых скоплений людей.

Это, конечно, сознательная и надо очевидная провокация и фарс. Потому что ни одно перемирие невозможно без механизмов контроля. Их нет и их еще никто не обсуждал.

Если администрация Трампа «схавает» это как «добрую волю Путина», они абсолютно неадекватные идиоты. Потому что даже если они очень хотят «слить Украину», поверить Путину сейчас - это во всех будущих кейсах взаимодействия с ним «быть лохом».

Мы, со своей стороны, должны и будем фиксировать все случаи нарушения объявленного «перемирия», чтобы продемонстрировать пункт 1.

Сегодня и в понедельник будьте очень осторожны. Избегайте мест массовых скоплений людей. Да, церквей тоже.

Спасибо за внимание.

Юрий Богданов, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com