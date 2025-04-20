закрыть
20 апреля 2025, воскресенье, 10:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

О «перемирии» от Путина

  • Юрий Богданов
  • 20.04.2025, 9:59
О «перемирии» от Путина
Юрий Богданов

Избегайте мест массовых скоплений людей.

Это, конечно, сознательная и надо очевидная провокация и фарс. Потому что ни одно перемирие невозможно без механизмов контроля. Их нет и их еще никто не обсуждал.

Если администрация Трампа «схавает» это как «добрую волю Путина», они абсолютно неадекватные идиоты. Потому что даже если они очень хотят «слить Украину», поверить Путину сейчас - это во всех будущих кейсах взаимодействия с ним «быть лохом».

Мы, со своей стороны, должны и будем фиксировать все случаи нарушения объявленного «перемирия», чтобы продемонстрировать пункт 1.

Сегодня и в понедельник будьте очень осторожны. Избегайте мест массовых скоплений людей. Да, церквей тоже.

Спасибо за внимание.

Юрий Богданов, «Телеграм»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин прислал идейного имперца
Путин прислал идейного имперца Ирина Халип
Пять регионов и сделка в придачу
Пять регионов и сделка в придачу
Вы при чем
Вы при чем Гарри Каспаров
С Кипра выдачи нет
С Кипра выдачи нет Иван Карпович, «Plan B»