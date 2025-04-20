О «перемирии» от Путина
- Юрий Богданов
- 20.04.2025, 9:59
Избегайте мест массовых скоплений людей.
Это, конечно, сознательная и надо очевидная провокация и фарс. Потому что ни одно перемирие невозможно без механизмов контроля. Их нет и их еще никто не обсуждал.
Если администрация Трампа «схавает» это как «добрую волю Путина», они абсолютно неадекватные идиоты. Потому что даже если они очень хотят «слить Украину», поверить Путину сейчас - это во всех будущих кейсах взаимодействия с ним «быть лохом».
Мы, со своей стороны, должны и будем фиксировать все случаи нарушения объявленного «перемирия», чтобы продемонстрировать пункт 1.
Сегодня и в понедельник будьте очень осторожны. Избегайте мест массовых скоплений людей. Да, церквей тоже.
Спасибо за внимание.
Юрий Богданов, «Телеграм»