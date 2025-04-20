Купаловский театр стал головной болью для лукашистов 4 20.04.2025, 10:07

3,728

Администрация идет на самые нелепые уловки.

За пять лет, которые прошли после увольнения из Купаловского театра большей части труппы, власти так и не придумали, как полноценно их заменить. Приглашенные актеры из России начинали свою работу, не зная белорусского языка. Но в 2025 году появилась новая идея — приглашать на отдельные спектакли актеров из других белорусских театров. Об этом редакции «Зеркала» сообщили собственные источники.

Эта информация подтвердилась: журналисты проанализировали сайт театра и нашли упоминание о четырех таких актерах.

В конце мая 2025 года состоится премьера спектакля «Брама неўміручасці» по Кондрату Крапиве. Среди заявленных актеров — Владимир Мищанчук и Алла Пролич. Последняя задействована и в спектакле «Дзядзечкаў сон». Оба давно играют в труппе Театра-студии киноактера.

Владимир Мищанчук. Фото: teatrkinoaktera.by

Алла Пролич. Фото: teatrkinoaktera.by

Третий приглашенный актер — Андрей Гладкий, который с 2010 года работает в Молодежном театре. Он участвует в двух спектаклях Купаловского: «А зоры тут ціхія» и «Гарачае сэрца».

Андрей Гладкий. Фото: bgmteatr.by

Четвертый актер — Юрий Шеланков, с 2017 года также работающий в Молодежном театре. На сайте Купаловского есть его страница, однако никаких ролей нет. Возможно, он играл в прошлом в каких-либо спектаклях, или же его участие планируется в будущем.

Юрий Шеланков. Фото: bgmteatr.by

Напомним, летом 2020 года большая часть труппы уволилась из Купаловского в знак протеста против фальсификации выборов и насилия силовиков. Работу администрация смогла возобновить только в марте 2021 года. За прошедшие с того момента годы новое руководство так и не смогло набрать достаточное количество новых актеров (большинство белорусов отказались от такого предложения), а потому пригласило их из России.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com