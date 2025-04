ISW: Условия Кремля вызвали возмущение Вашингтона 20.04.2025, 9:25

4,078

Трамп теряет терпение.

Официальные лица Соединенных Штатов проявляют все большее разочарование в связи с тем, что Россия, которая продолжает агрессивную войну против Украины, игнорирует американские инициативы по мирному урегулированию. В администрации президента Дональда Трампа заявляют, что он «теряет терпение» и может отказаться от начатого им самим мирного процесса.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), который ссылается на источники в американской политической среде.

По информации аналитиков, Кремль продолжает отклонять предложения США о прекращении войны. Как сообщает NYT со ссылкой на европейских чиновников, участвовавших в обсуждениях в Париже 17 апреля, позиция Вашингтона по прекращению огня остается стабильной.

В то же время российская сторона, по словам источников, «медлит» и выдвигает дополнительные требования к мирной инициативе Трампа. Среди них - условие так называемой «денацификации» Украины.

Напомним, президент РФ Владимир Путин еще в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года объявил «денацификацию» одной из ключевых целей. В Кремле этим термином часто обозначают необходимость «ликвидации» тех, кто, по мнению Москвы, «насаждает русофобию». Фактически это требование используется как повод для призывов к смене власти в Украине и установлению пророссийского режима.

«Трамп теряет терпение и может выйти из мирного процесса, если соглашение не будет заключено вскоре», - передает Axios слова госсекретаря США Марко Рубио со ссылкой на двух европейских дипломатов.

СNN, в свою очередь, со ссылкой на источник, знакомый с планами администрации Трампа, сообщило, что США планируют новую встречу специального посланника на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа с российской стороной для обсуждения структуры мирной инициативы.

