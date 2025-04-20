«На Мальдивах, где тепло круглый год, отели предлагают скидки до 50%» 20.04.2025, 10:24

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Что происходит с ценами на летний отдых для белорусов?

Календарное лето и сезон отпусков уже не за горами. Хватит ли в этом году €2000, чтобы отдохнуть на море? Мы изучили цены на путевки в разные месяцы нового сезона — и заодно спросили у игроков туристического рынка, куда поехать, если не хочется в Турцию или Египет.

В редакцию «Онлайнера» обратился читатель Михаил (имя изменено по его просьбе), который признался, что впервые за долгое время не укладывается в бюджет, отложенный на летний отдых.

— В прошлом году летали в апреле в Египет, Sunny Days Mirette, 3* на 14 ночей на «все включено» за $1680, двое взрослых и один ребенок. Это был горящий тур, покупали накануне вылета — но такие варианты были. В этом году они хотят за это $5000. Я обзвонил туроператоров, они говорят: «Не хотите — не летите». Конечно, не в такой грубой форме. На низкобюджетные отели все равно высокие цены. Я вижу в этом искусственное завышение цен, для меня это шок. Мы запланировали на отдых $1800 долларов — всегда за эти деньги куда-то улетали, а в этом году впервые не можем.

Он также поделился скриншотами из прошлого года.

На одном из них заметен источник — сайт турагентства «Дискаунтер путешествий». Мы подобрали на нем аналогичные туры — цены сейчас выше, но они не полностью совпадают по параметрам.

В этом турагентстве нам ответили, что продают пакетные туры, цены на которые формируют туроператоры — и стоимость зависит от спроса: например, есть высокий спрос на Египет — туроператор может повысить цены.

Что с ценами в Турции, Египте и Грузии?

Мы попросили игроков туристического рынка просчитать цены на курортный отдых по этим популярным направлениям. Цены ниже мы фиксировали в период с 11 по 15 апреля и перевели в одну валюту — указываем в евро, но оплачивать нужно будет в рублевом эквиваленте.

Ольга Еременко, заместитель директора туроператора «Тайм Вояж», объясняет: продукт туроператора — это комплексный пакет. В него входит перелет (иногда это чартер или выкупленные блоки), проживание и трансфер, за которые отвечает принимающая сторона, а также страховка — с ней помогает страховая компания.

По словам Ольги, цена тура зависит от сезонности, спроса, загрузки отелей и наличия свободных мест в самолете. Если отель популярен и забронирован на месяцы вперед, ждать спецпредложений не стоит. А вот если у него акция — например, бесплатное проживание для детей, — такой тур может оказаться особенно выгодным для семьи.

Специалист по туризму турагентства «А» Юлия Федосова замечает, что цены на отдых растут с каждым годом, но спрос на путешествия остается стабильно высоким: поклонники ежегодных поездок не готовы жертвовать любимым отдыхом, даже если приходится корректировать бюджет.

— Авиаперелеты в составе пакетных туров пока держатся на уровне прошлых лет, а вот цены в отелях взлетают из-за инфляции, скачков валют и геополитических кризисов. При этом короткие перелеты и семейный отдых сохраняют популярность — это один из главных трендов сезона. В топе направлений 4 страны. Турция — это золотая середина: море, сервис и «все включено». Египет — дайвинг, история и курорты для всех возрастов. ОАЭ — роскошь, шопинг и аттракционы будущего. Грузия — гостеприимство, гастротуры и горные пейзажи в шаговой доступности.

Что насчет сезонности и способов сэкономить?

— В курортной Грузии полетная программа начинается с конца мая и длится до конца сентября — это высокий сезон, — рассказывает Ольга Еременко. — В Турцию в этом году чартеры начали летать с 18 апреля и будут до ноября. Египет и Эмираты — это круглогодичные направления. В июне и июле для белорусов, которые хотят полететь на море напрямую из Минска, появляется больше вариантов, чем в феврале — так что могут быть заманчивые цены на отели.

Вариантов сэкономить на летнем курортном отдыхе есть два — по механике они прямо противоположные. Во-первых, раннее бронирование: тут работать нужно на опережение и брать тур сильно заранее — первые варианты могут появиться даже в ноябре. У раннего бронирования есть несколько «волн», в основном оно заканчивается в конце марта, но даже в начале апреля можно ухитриться и поймать остаток. Во-вторых, горящие туры — это вариант для активных путешественников, у которых чемодан наготове и начальник готов быстро подписать заявление на отпуск: может появиться дешевый перелет и отель с акционным предложением прямо на днях.

— Для Грузии горящие туры сложно найти, — объясняет Ольга Еременко. — Отели все небольшие, продажи закрываются заранее. Турция хорошо продается на раннем бронировании, летом может быть горящий тур с дешевым перелетом, но отель придется выбирать из того, что есть, — возможности подобрать по всем пожеланиям может не оказаться.

— Даже если за счет роста цен вы не можете себе позволить тот вариант, куда летали три года назад, белорусским туркомпаниям есть что предложить любому туристу на его бюджет. Спрос существует, он не упал, стоимость пакетных туров держится примерно на уровне прошлых лет. Как можно сэкономить? Всегда использовать вариант раннего бронирования, когда сами отельеры дают скидки на проживание — иногда они доходят до 50%. Там есть возможность рассрочки платежа: сразу, например, можно внести всего 10%. Также пользоваться вариантом горящих предложений — их не так много в этом году, но спецакции всегда существуют. Еще в агентствах бывают бонусы для постоянных клиентов, — отмечает Екатерина Головина, директор турагентства Coral Travel, ООО «Юнайтед тур».

Какие есть альтернативные направления?

Из альтернативных направлений Ольга Еременко предлагает присмотреться к Эмиратам:

— Да, это не бюджетная страна, но популярная за счет того, что есть много вариантов улететь по хорошим ценам. По своему опыту скажу: туда активно летают с детьми, там много отелей с системой «все включено» — а наши люди это любят, еще есть возможность съездить в прекрасный Дубай. По ценам в ОАЭ для двоих взрослых так: 7 ночей в отеле 4* по программе «все включено» с вылетом 18 мая — от $1921, только с завтраками — от $1545. Через два месяца, 18 июля, — от $1807 на «все включено» и от $1472 с включенными завтраками. В начале осени, 7 сентября, это от $1807 на «все включено» и от $1472 — только с завтраками.

Юлия Федосова обращает внимание на экзотические страны, такие как Мальдивы, Индонезия, Вьетнам и Малайзия.

— Они становятся отличным бюджетным вариантом летом. Например, на Мальдивах, где тепло круглый год, отели предлагают скидки до 50% от стандартных цен. Это связано в большей степени не с сезоном дождей (хотя, конечно, дожди в этот период чуть чаще), как часто считают, а с низким спросом из-за конкуренции с Европой и Турцией, куда туристы едут чаще в летние месяцы. Вот ориентировочные цены на эти направления: Мальдивы — от $4000 за двоих, Индонезия — от $2500 за двоих, Вьетнам — от $2000 за двоих, Малайзия — от $2900 за двоих.

Рекомендация Екатерины Головиной из других вариантов — Катар и Оман, куда не так давно запустили прямые чартеры, которыми можно долететь примерно за 7 часов. Есть туры на 8, 9 или 10 ночей.

— Вот некоторые цены: Катар — 9 ночей в отеле Fortuna с пляжным клубом 3, включены завтраки — от $1402 на двоих. Оман, Salalah International Hotel 3 — от $2100. ОАЭ — 7 ночей в отеле 4* — от $1200 на двоих. В этом году также пользуются популярностью варианты отдыха в Европе — в Греции, Италии, Испании — с возможностью визовой поддержки и вылетом из Вильнюса. И хороший спрос есть на вылеты из Минска с пересадкой в том же Дубае или прямыми рейсами из Москвы в такие направления, как Мальдивы (от $5000 за двоих), Маврикий, Сейшельские острова, Индонезия, Таиланд, Шри-Ланка, Кения.

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