Фридрих Мерц перед Пасхой обратился к гражданам Германии
- 20.04.2025, 9:51
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Пасхальное обращение вероятного канцлера прозвучало неожиданно.
Вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в субботу, 19 апреля, обратился к гражданам накануне Пасхи. По мнению ряда немецких СМИ, в частности газеты Bild, тем самым лидер Христианского демократического союза (ХДС) уже стремится действовать как канцлер, поскольку традиции пасхальных обращений первых лиц государства к гражданам Германии на пасхальные праздники нет, передает «Немецкая волна».
«После темных дней приходит свет», - сказал Мерц, добавив, что эта мысль особенно актуальна в этом году. «Потому что вызовы, перед которыми мы стоим, очень велики - экономические, социальные, геополитические. И все же у нас есть основания для надежды. Ведь именно от нас зависит, каким будет будущее», - продолжает Мерц.
По словам главы ХДС, Пасха - это «праздник надежды». «Германия снова возьмет на себя ответственность - в Европе и в мире. Не громко, но надежно. Не надменно, а в партнерстве», - пообещал Мерц.
Фридрих Мерц также поблагодарил тех, кто в христианский праздник не сможет быть со своей семьей, поскольку работает на благо общества - «в больницах, в полиции, в вооруженных силах, в наших церквях и на волонтерской службе».