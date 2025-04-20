В 17-летнем минском доме почти за $2 миллиона долларов продают квартиру, в которой «никто не проживал» 7 20.04.2025, 10:56

3,622

Сам 16-этажный дом называется «домом бизнес-класса».

Объявление о продаже пятикомнатной квартиры площадью 334 квадратных метра появилось на (Realt.by https://realt.by/sale-flats/object/3705963/) 14 апреля. Хотя жилье расположено в доме по Тимирязева, 4, построенном в 2008 году (рядом с метро «Молодежная» и гипермаркетом «Корона»), автор объявления утверждает, что в квартире ранее никто не проживал.

Сам 16-этажный дом на пересечении улицы Тимирязева и проспекта Машерова в объявлении называется «домом бизнес-класса» с повышенным уровнем безопасности, видеонаблюдением и отличной системой вентиляции.

Продающаяся двухуровневая «VIP квартира» на 11 этаже имеет жилую площадь в 203,9 метра.

На первом уровне расположена кухня площадью с небольшую однокомнатную квартиру (35,6 метра), гостиная с камином и спальня. На втором — еще три спальни (одна из них с отдельным санузлом и гардеробными — ее автор объявления называет «мастер-спальней».

По состоянию на 20 апреля за квартиру просят 5 823 846 рублей (1 890 000 долларов). Утверждается, что ремонт в квартире выполнен по дизайнерскому проекту, все элементы представлены в индивидуальном исполнении и выполнены по авторским эскизам, а вся мебель привезена из Италии.

Интерьер при этом выполнен «с художественным вкусом и изяществом» (насколько эти слова соответствуют действительности, можно судить по приложенным к объявлению фотографиям).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com