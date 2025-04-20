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«Это вызовет у Путина тяжелые иммунные реакции и онкологию гортани»

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  • Александр Невзоров
  • 20.04.2025, 11:05
  • 5,056
«Это вызовет у Путина тяжелые иммунные реакции и онкологию гортани»
Александр Невзоров

Диагноз основан на многолетних наблюдениях.

Абсолютной аксиомой является то, что никакую правду Путин в принципе сказать не способен. (Нет физиологической возможности).

Прохождение любой правды через речевой аппарат вызовет у упыря тяжелые иммунные реакции, глоточное кровотечение, онкологию неба и гортани.

За все годы его правления не зафиксирован ни один случай когда сказанное им не было бы ложью.

Готовность к «перемирию», оглашенная Путиным означает лишь то, что им задумана какая-то исключительная мерзость.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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