«Это вызовет у Путина тяжелые иммунные реакции и онкологию гортани»1
- Александр Невзоров
- 20.04.2025, 11:05
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Диагноз основан на многолетних наблюдениях.
Абсолютной аксиомой является то, что никакую правду Путин в принципе сказать не способен. (Нет физиологической возможности).
Прохождение любой правды через речевой аппарат вызовет у упыря тяжелые иммунные реакции, глоточное кровотечение, онкологию неба и гортани.
За все годы его правления не зафиксирован ни один случай когда сказанное им не было бы ложью.
Готовность к «перемирию», оглашенная Путиным означает лишь то, что им задумана какая-то исключительная мерзость.
Александр Невзоров, «Телеграм»