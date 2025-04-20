Жалкая цена многолетней мантры Лукашенко

Жалкая цена многолетней мантры Лукашенко2
- Артем Синицын, «Салідарнасць»
- 20.04.2025, 11:14
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Как белорусская бульба из предмета национальной гордости превратилась в контрабанду.
Это все же случилось. Белорусская бульба — предмет национальной гордости и международный мем — превратилась в контрабанду.
Белорусские таможенники пресекли вывоз 64 тонн картофеля в Россию, остановив под Добрушем две фуры с дефицитным грузом. И все это во исполнение постановления правительства о запрете вывоза картофеля за пределы страны без соответствующей лицензии.
Эксперты, не колеблющиеся вместе с линией партии, утверждают, что причины дефицита «второго хлеба» рукотворны. Что кто-то доигрался в игру «справедливая цена», в итоге картофель стал банально убыточен для местных фермеров и хозяйств.
Как бы там ни было, имея хорошую базу, соответствующие институты и традиции, мы из экспортеров превратились в ревностных охранителей жалких остатков. Себе бы хватило, какой уж там экспорт.
А тут еще и другому национальному бренду не здоровится. Продажи продукции Минского автозавода в России, превратившейся в основной рынок сбыта беларуского автозавода, продолжают падать. Цифры впечатляют: падение в марте этого года по сравнению с мартом прошлого составило 42,3%, а продажи по итогам первых трех месяцев за год упали на 36,9%.
С автобусами все еще хуже — по сравнению с первыми тремя месяцами 2024-го падение продаж в начале 2025-го составило 82,7%.
Справедливости ради отметим, что российские производители чувствуют себя не намного лучше. Но легче ли от этого белорусам? В том числе и тем, кто много лет верил в мантры правителя о том, что мы «не дали развалить» наших флагманов.
Артем Синицын, «Салідарнасць»