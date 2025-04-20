В России разбился на вертолете 28-летний пилот, воевавший против Украины 1 20.04.2025, 11:41

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Инцидент произлошел в Алтайском крае.

Стало известно о «денацификации» очередного оккупанта, пилота вертолета Ми-8 Ильи Ваньковского. Участник российско-украинской войны разбился вместе с еще одним российским пилотом еще 18 марта в Ленинградской области, пишет «Обозреватель».

Похоронили оккупанта, на счету которого было «более 300 боевых вылетов» спустя месяц: похороны пришлось переносить, поскольку погодные условия не позволили вовремя доставить труп захватчика в его родной Алтайский край, входящий в «сверхдержаву» РФ. Смерть Ваньковского подтвердил глава Тальменского района Алтайского края Игорь Жарков.

По словам российского чиновника, Ваньковский «денацифицировался» еще 18 марта. Вертолет Ми-8, командиром которого был оккупант, потерпел крушение в Ленинградской области. В российском минобороны тогда утверждали, что случилось это «при выполнении планового учебно-тренировочного полета». Кроме Ваньковского тогда «денацифицировался» и второй пилот, находившийся на борту.

«Уважаемые земляки, с прискорбием сообщаю, что 18 апреля в Церкви Святого Духа в Тальменке состоится церемония прощания с героем – Ильей Сергеевичем Ваньковским, погибшим при исполнении воинского долга. Его служба – пример мужества и доблести. Илья Сергеевич служил командиром вертолета Ми-8, имел звание капитана, был ветераном боевых действий. Герой служил Отечеству более 10 лет, с начала поступления в Военно-воздушную академию Вооруженных Сил России. За время проведения специальной военной операции совершил более 300 боевых вылетов. Трагически погиб 18 марта 2025 года во время учебных полетов», – написал Жарков.

Впрочем, как это водится в «сверхдержаве», добраться до отдаленных от Москвы мест в условиях тотального бездорожья – задача не из легких. Вот и Ваньковского, который вместо того, чтобы обустраивать свою страну, отправился разрушать чужую, в обусловленные сроки довезти не успели. Задержку объяснили «погодными условиями». А похороны «хорошего семьянина, надежного товарища, открытого, разностороннего и искреннего» военного преступника пришлось отложить на сутки.

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