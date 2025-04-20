«Санкции продлены — и это, безусловно, радует» 20.04.2025, 11:50

Наталья Радина, фото «Радыё Свабода»

Нельзя заигрывать с диктаторами.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина дала большое интервью YouTube-каналу известного российского журналиста Евгения Киселева.

Одной из тем разговора стали санкции против страны-агрессора России.

Наталья Радина считает, что сейчас нельзя ни в коем случаи снимать санкции с России:

— Президент Гитанас Науседа заявил, что Россия может напасть на Литву через пять лет, но если будут сняты санкции с Кремля, то нападение произойдет через два года. А заключение перемирия подразумевает снятие санкций с Кремля. Именно это лоббирует Москва на переговорах с США. В Европе есть понимание, что это приведет к катастрофическим последствиям. И я надеюсь, что Евросоюз все-таки не будет снимать санкции с России, не пойдет на поводу у Трампа, который крайне лояльно, как мы видим, относится сегодня к диктатору Путину. Тем не менее, надо отдать должное президенту США: несмотря на заигрывание с российским диктатором, на днях он продлил санкции против РФ. И это, безусловно, радует.

По мнению Евгения Киселева, самые болезненные и самые эффективные санкции — это санкции, которые введены против России Европейским Союзом. Путин без снятия этих санкций ни на какой мир, ни на какое прекращение огня не пойдет. Президент Украины Владимир Зеленский занял принципиальную позицию и заявил, что передача полностью всех территорий Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей, как этого требует Путин, невозможна. Это та красная черта, за которую Украина никогда не переступит. С каждым днем все крепче убежденность в том, что к 29 апреля — а Трамп явно хотел бы это сделать к своим 100 дням на посту президента — добиться подписания какого-то соглашения не получится.

Наталья Радина считает, что никакого перемирия в ближайшее время не будет.

— Не будет никакого перемирия: как его не было за 24 часа, так его не будет ни к Пасхе, ни к 100 дням правления Трампа. Президент США выглядит смешным в последнее время. Сколько можно уже рассказывать, как он или его спецпредставители и советники «хорошо поговорили» с Путиным. И на этом фоне продолжаются обстрелы украинских городов, продолжаются убийства мирных жителей. И мы видим, что Россия совершенно не собирается прекращать эту войну, поэтому ни о каком снятии санкций с российского режима со стороны Европы сейчас речь не идет. ЕС понимает, что это будет самоубийственно, если они снимут санкции с российского режима. США действительно отгорожены Атлантическим океаном, но Европа под прямой угрозой. Поэтому Трамп может и дальше переговариваться с Путиным о чем угодно, но ЕС сегодня нужно думать в первую очередь о собственной безопасности, помогать Украине всем, чем возможно, и понимать, что никакое замирение с путинской Россией на данном этапе невозможно.

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