США охватили массовые протесты против Трампа

Особый резонанс имели акции в Массачусетсе.

В США состоялись массовые протесты против президента Дональда Трампа. Тысячи людей вышли на улицы с требованиями импичмента и защиты демократии.

Об этом сообщают Politico и Associated Press.

В субботу тысячи американцев вышли на акции протеста против политики администрации Дональда Трампа, обвиняя ее в подрыве демократических принципов.

Протесты охватили крупные города, включая Нью-Йорк, Вашингтон, Сан-Франциско, Портленд, Бостон, а также меньшие общины по всей стране.

Thousands protest against Trump in NYC, part of massive #HandsOff2025 protests demanding reproductive rights and opposing mass deportations.



Protests also erupted in Seattle and Washington DC, with demonstrators chanting



"We won't back down" and "We protect us".#TrumpProtests pic.twitter.com/xifoXYmIbU