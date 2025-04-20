США охватили массовые протесты против Трампа 20.04.2025, 11:59

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Особый резонанс имели акции в Массачусетсе.

В США состоялись массовые протесты против президента Дональда Трампа. Тысячи людей вышли на улицы с требованиями импичмента и защиты демократии.

Об этом сообщают Politico и Associated Press.

В субботу тысячи американцев вышли на акции протеста против политики администрации Дональда Трампа, обвиняя ее в подрыве демократических принципов.

Протесты охватили крупные города, включая Нью-Йорк, Вашингтон, Сан-Франциско, Портленд, Бостон, а также меньшие общины по всей стране.

Thousands protest against Trump in NYC, part of massive #HandsOff2025 protests demanding reproductive rights and opposing mass deportations.



Protests also erupted in Seattle and Washington DC, with demonstrators chanting



"We won't back down" and "We protect us".#TrumpProtests pic.twitter.com/xifoXYmIbU — Facts Prime (@factsprime35) April 19, 2025

В Нью-Йорке демонстранты прошли от Публичной библиотеки до Центрального парка мимо Trump Tower, выкрикивая лозунги против иммиграционной политики и депортаций.

В Сан-Франциско на пляже Ocean Beach активисты выложили из тел надпись «Импичмент и устранение», сопровождая ее перевернутым флагом США.

Особый резонанс имели акции в Массачусетсе, где протестующие совместили участие в мероприятиях к 250-летию начала войны за независимость США с критикой современной администрации.

Один из участников заявил, что американцам снова приходится «бороться за свободу» в собственной стране.

Протесты также проходили возле автосалонов Tesla, где активисты обвиняли Илона Маска в сотрудничестве с Трампом и сокращении роли федерального правительства.

Организаторы заявили, что протестуют против атак на гражданские права, попыток закрыть государственные учреждения, сокращения социальных программ и усиления исполнительной власти.

В Анкоридже колониальный реконструктор в колониальной одежде держал табличку «Королям запрещено», а человек рядом с ним поднимал картон, на котором, в частности, было написано: «Феодальная эпоха закончилась».

В Вашингтоне протестующие собрались возле Белого дома, а в Колумбии, штат Южная Каролина, сотни людей вышли с плакатами в защиту социального обеспечения и демократических ценностей.

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