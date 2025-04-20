От шоколадных кроликов до гигантского омлета: самые удивительные традиции и обряды на Пасху 20.04.2025, 12:08

Как отмечают праздник в разных уголках мира.

Пасха, которую в 2025 году празднуют 20 апреля – праздник, объединяющий миллионы христиан по всему миру. Она символизирует воскресение Иисуса Христа и победу жизни над смертью. Однако то, как празднуют Пасху в разных странах, может поразить даже самого опытного путешественника, пишет «Обозреватель».

Кроме традиционных богослужений, писанок и праздничного стола, многие народы имеют неожиданные, а иногда и причудливые обычаи, которые формировались веками. Во многих уголках планеты праздник приобрел национальный колорит, где религия переплетается с фольклором, юмором и древними обрядами.

Австралия

От шоколадных кроликов до ведьм и гигантского омлета: традиции и обряды на Пасху со всего мира

В большинстве стран главный символ Пасхи – кролик, но в Австралии эту роль исполняет билби – милый сумчатый зверек, находящийся под угрозой исчезновения.

Австралийцы решили заменить кролика, поскольку там он считается вредителем, уничтожающим экосистему. Шоколадные билби продают в магазинах, а средства от их продажи идут на поддержку природоохранных программ.

Франция

На юге Франции в Пасхальный понедельник готовят омлет из более чем 4500 яиц, которым угощают более тысячи человек. Традиция берет начало со времен Наполеона, когда-то приказавшего приготовить гигантский омлет для своей армии.

Каждая семья утром приносит яйца и все вместе собираются на главной площади. Омлет готовят на огромной сковороде, а угощение продолжается с обеда до самого утра следующего дня. Это не просто праздничный обед, а настоящее единение общества.

Финляндия

В Финляндии Пасха сочетается с элементами Хеллуина: дети переодеваются в «пасхальных ведьм», носят метлы, платки, разрисовывают лица и ходят по домам с пожеланиями здоровья в обмен на сладости.

Этот обычай имеет языческие корни – когда-то считали, что на Пасху ведьмы летают к сатане, а костры и ритуалы должны были их отпугнуть. Сегодня же это просто увлекательная игра для малышей.

Норвегия

В Норвегии Пасха – не только праздник веры, но и сезон преступлений. Но не настоящих, а литературных. В стране существует традиция «Пасхального криминала» (påskekrim) – чтение детективов и просмотр криминальных сериалов.

Еще до праздника на полках магазинов появляются десятки новых детективов, даже пакеты с молоком содержат краткие криминальные истории. Люди едут в горные избушки с книгой в руках и предаются атмосфере «кто же виноват?». Традиция берет начало из популярного романа 1923 года, действие которого происходило на Бергенской железной дороге.

Греция

Греческая Пасха – одна из самых ярких в православном мире. И если в большинстве стран яйца красят во все цвета радуги, то в Греции только в красный.

Красный цвет символизирует кровь Христа и победу жизни над смертью, а само яйцо – обновление и воскресение. Также в Греции существует традиционная игра: каждый стучит своим яйцом по яйцу другого. Чье яйцо останется невредимым – тот победитель.

Польша

В Польше в Пасхальный понедельник люди обливают друг друга водой, иногда из ведер или водяных пистолетов.

Первоначально это был языческий ритуал плодородия, позже переплетенный с христианством. Теперь это просто веселая традиция, в которой с удовольствием принимают участие как дети, так и взрослые.

Италия

Во Флоренции с утра в Пасхальное воскресенье на главной площади проводится «Взрыв тележки» (Scoppio del Carro) – ритуал, насчитывающий более 350 лет. Огромную телегу с фейерверками поджигают у собора Санта-Мария-дель-Фьоре, что символизирует удачу на год вперед.

А в городе Паникале проводится соревнование по катению сыра. Участники должны провести огромное колесо сыра вокруг старинной городской стены за наименьшее количество ударов. Победитель получает тот же сыр. Ну а дальше – музыка, танцы, яйца и вино.

Новая Зеландия

В регионе Отаго Пасха проходит под лозунгом «меньше кроликов – больше урожая». Здесь каждый год устраивают «Большую охоту на пасхальных кроликов» – не на шоколадных, а на настоящих.

Кроликов в Новой Зеландии считают инвазивным видом, что вредит сельскому хозяйству. Так что более 500 охотников соревнуются за приз в несколько тысяч долларов.

Испания

Во многих регионах Испании на Пасху готовят «мону де Паскуа» – пирог, напоминающий баранку, украшенный сваренными яйцами или шоколадными фигурками. Это символ завершения поста.

В Каталонии и Валенсии эти пироги становятся настоящим творением кулинарного искусства: украшаются перьями, сахарными фигурками, шоколадными яйцами. И хотя все это выглядит довольно причудливо, вкус всегда на высоте.

Чехия и Словакия

В Пасхальный понедельник парни в Чехии и Словакии «вооружаются» ивовыми прутьями (помлазками), украшенными лентами, и идут «легко» хлестать девушек.

Этот обычай считается символом здоровья, молодости и красоты для женщин, но сегодня его часто воспринимают как противоречивый.

Великобритания

В Великобритании одна из самых ярких пасхальных традиций – парад шляпок (Easter Bonnet Parade). Дети создают и украшают праздничные шляпки, используя весенние цветы, ленты, перья, цветную бумагу и даже шоколадные яйца. Хотя официально это должно быть детское творчество, родители нередко активно приобщаются, превращая процесс в настоящее мини-соревнование между семьями.

Такие парады проходят в школах, на местных ярмарках или просто в селах и городах, все зависит от региона. Главная цель – продемонстрировать весеннее настроение, креатив и, конечно, поднять дух в канун пасхальных выходных.

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