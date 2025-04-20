Неожиданное объявление перемирия: названы скрытые намерения Путина 2 20.04.2025, 12:17

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Кремль продемонстрировал дикий цинизм.

Объявление российского диктатора Владимира Путина о «пасхальном перемирии» было внезапным, лаконичным и односторонним. Оно ярко продемонстрировало «дикий цинизм России», когда речь идет о мире. Об этом заявил главный корреспондент CNN по вопросам международной безопасности Ник Патон Уолш.

По его словам, заявление Кремля прозвучало тогда, когда в Вашингтоне заявили, что в ближайшие дни хотят получить подтверждение того, что Москва серьезно настроена на мир. Поэтому для сторонников России все выглядело как «кивок» Путина Трампу.

«Но внезапное заявление настолько пронизано практическими недостатками еще до того, как оно вышло наружу, что, скорее всего, будет просто использовано Путиным для поддержания его ложного представления о том, что Киев не хочет прекращать войну. Для украинских сил будет логистическим кошмаром внезапное, немедленное прекращение боевых действий по приказу Путина. Некоторые позиции на линии фронта могут оказаться в эпицентре ожесточенных столкновений», - подчеркнул он.

Корреспондент также добавил, что большим вызовом станет и дезинформация, которая запутает войска относительно соблюдения перемирия, фиксации нарушений и реакции на них. А также и относительно того, что делать, когда внезапно объявленное перемирие завершится.

Он отметил, что настоящее перемирие требует переговоров с оппонентом и подготовки к тому, чтобы оно вступило в силу.

«Внезапная спешка, похоже, направлена исключительно на то, чтобы удовлетворить требования Белого дома относительно каких-то признаков того, что Россия готова прекратить боевые действия. Это, вероятно, будет подпитывать порой промосковскую трактовку конфликта со стороны Трампа. Это также может создать сложности для Украины, когда ее неизбежно обвинят в нарушении того, что Вашингтон может считать жестом доброй воли со стороны Москвы», - говорит Уолш.

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