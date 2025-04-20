Главы Католической и Православной церквей Беларуси поздравили с Пасхой 20.04.2025, 12:26

Кто призвал к послушанию, а кто к надежде?

Глава католической церкви в Беларуси Юзеф Станевский и экзарх Белорусской православной церкви митрополит Вениамин выступили с поздравлениями верующим 20 апреля, когда все христиане Беларуси отмечают Пасху. В этом году на один день пришлись и «католическая», и «православная» даты, пишет «Телеграф».

Глава Белорусской православной церкви экзарх Вениамин в своем послании к верующим поздравил их со светлой радостью и попросил не терять ее ощущение сразу после праздника.

«Как же сохранить эту радость и духовную настроенность? В творениях святых отцов говорится, что послушание – это кратчайший путь ко спасению и стяжанию духовной радости. И в наши дни оно приносит те же благодатные плоды», — посоветовал митрополит.

По его словам, «послушание о Господе священнослужителей и монашествующих своему священноначалию, младших старшим, подчиненных начальствующим, детей родителям, несение тягот, немощей друг друга – все это, несомненно, утверждает гармонию не только в общественной и повседневной, но и в духовной жизни».

В свою очередь, председатель Конференции Католических Епископов в Беларуси архиепископ Юзеф Станевский призвал верующих сохранять надежду «на окончательную победу добра над злом».

Он призвал помнить, что воскрешение Христа призвано укрепить веру, что «среди непостоянства и хаоса современного мира в различных испытаниях и терпениях впредь источником любви и силы неизменно является воскресший Господь-победитель смерти, ада и сатаны»

«Воскресший Иисус велит своим ученикам идти в Галилею-место, где во время повседневных дел они встретились с ним, учителем из Назарета и пошли за ним. Пусть же и наша встреча с живым Спасителем, присутствующим в Святейшем Таинстве, поможет в Галилее нашей повседневности найти цель и смысл жизни, а также укрепит надежду на окончательную победу добра над злом, любви над ненавистью и жизни над смертью. Пусть воспылают наши сердца, когда воскресший Христос придет к нам со своим словом-благой новостью-и Хлебом Жизни в Святом Причастии», — призвал архиепископ Юзеф Станевский.

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