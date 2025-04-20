«Рано или поздно, но зло отступит и жизнь победит»
- 20.04.2025, 12:35
Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев со светлым праздником Христова Воскресения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео-поздравление Зеленского.
«Зло имеет свой час, а Бог имеет свой день. Это один из смыслов, который заложен в историю Христа. О том, что рано или поздно, но непременно зло отступит и жизнь победит.
Мы хотим этого все 1152 дня полномасштабной войны. Мы едины в этом. Ежедневно и особенно сегодня, когда украинцы всех христианских конфессий отмечают Пасху в одну дату. Вместе. Мы вместе боремся за Украину. И вместе молимся за Украину», - отметил он.
«Пусть час зла закончится. Придет день жизни. День мира. День Украины. День длиной в столетие. И мы сможем снова собраться вместе. За одним столом. В мирную Пасху.
Пусть все это осуществится.
Пусть Бог поможет нам в этом.
Да будет мир. Пусть будет Украина.
Христос воскрес!
Воистину воскрес!», - добавил глава украинского государства.