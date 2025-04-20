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Видеофакт: В Беларуси через три года плена встретились украинские мать и сын

  • 20.04.2025, 12:44
  • 1,798
Видеофакт: В Беларуси через три года плена встретились украинские мать и сын

Они были захвачены в 2022 году россиянами на «Азовстали» в Мариуполе.

Мать и сын, Маргарита и Руслан Виноград, неожиданно для себя встретились 19 апреля после почти трех лет российского плена. Россияне захватили их в мае 2022 года на «Азовстали», сообщают «Суспільне Новини».

Попав в плен в Мариуполе, родственники ничего не знали о дальнейшей судьбе друг друга. 19 апреля во время обмена пленными в Беларуси они впервые увидели один другого в автобусе и впервые почти за три года смогли обняться. Руслану сейчас 22 года. Находясь в плену, он писал письма матери, ошибочно думая, что ее уже освободили.

В субботу, 19 апреля, Украина и Россия провели один из крупнейших обменов пленными. В Украину вернулись 277 военнослужащих, в том числе 268 солдат и сержантов и девять офицеров.

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