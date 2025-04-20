Видеофакт: В Беларуси через три года плена встретились украинские мать и сын 20.04.2025, 12:44

1,798

Они были захвачены в 2022 году россиянами на «Азовстали» в Мариуполе.

Мать и сын, Маргарита и Руслан Виноград, неожиданно для себя встретились 19 апреля после почти трех лет российского плена. Россияне захватили их в мае 2022 года на «Азовстали», сообщают «Суспільне Новини».

Попав в плен в Мариуполе, родственники ничего не знали о дальнейшей судьбе друг друга. 19 апреля во время обмена пленными в Беларуси они впервые увидели один другого в автобусе и впервые почти за три года смогли обняться. Руслану сейчас 22 года. Находясь в плену, он писал письма матери, ошибочно думая, что ее уже освободили.

В субботу, 19 апреля, Украина и Россия провели один из крупнейших обменов пленными. В Украину вернулись 277 военнослужащих, в том числе 268 солдат и сержантов и девять офицеров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com