США планируют новую встречу Уиткоффа с представителями России 20.04.2025, 12:53

Стивен Уиткофф

Чтобы убедить их присоединиться к рамочному соглашению о прекращении войны в Украине.

Администрация президента США Дональда Трампа планирует новую встречу спецпосланника Стивена Уиткоффа с представителями России, чтобы убедить их присоединиться к рамочному соглашению о прекращении войны в Украине. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Собеседники телеканала рассказали, что рамочное соглашение предусматривает прекращение огня вдоль линии фронта, США также готовы признать контроль России над аннексированным Крымом. Другие детали не приводятся.

Ранее агентство Bloomberg писало со ссылкой на источники, что, согласно предложению, оккупированные российскими войсками территории Украины останутся под контролем Москвы. Соглашение также предполагает смягчение санкций против России в случае длительного прекращения огня.

Предложения США были представлены украинской и европейской сторонам на встрече в Париже 17 апреля. Их также передали российской стороне – в ходе телефонного разговора между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Некоторые элементы рамочного соглашения планируется доработать на встрече с участием представителей Украины и европейских стран, которая пройдет в Лондоне на следующей неделе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com