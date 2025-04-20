Некоторым белорусам приостановят выплаты пенсий и пособий с июля 20.04.2025, 13:02

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В Гродненском облисполкоме рассказали, кого это коснется.

В комитете по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома рассказали, для кого приостановят выплаты пенсий и социальных пособий с июля 2025 года. Так, коснется это тех, кто получает выплаты в безналичной форме и у кого нет базового счета в банке, пишет «Телеграф».

«Важно! При отсутствии на 1 июля 2025 г. базового счета перечисление социальной выплаты приостанавливается. Возобновление выплаты – только после открытия базового счета и поступления информации о номере базового счета в орган (организацию) соцзащиты», — сказано на сайте комитета по труду, занятости и соцзащите Гродненского облисполкома.

В ведомстве перечислили, какие социальные выплаты, переводимые через банк, будут перечислять только на базовые счета с 1 июля 2025-го:

пенсии,

пособия на детей, назначаемые органами соцзащиты,

пособия по безработице и другие выплаты от центра занятости,

пособия по уходу за нетрудоспособными,

государственная адресная социальная помощь,

выплаты ухаживающим людям в замещающей семье,

выплата на близнецов,

материальная помощь к школе.

Тем, у кого нет базового счета в определенных банках (будут указаны ниже), нужно переоформить текущий (расчетный) счет в базовый. Это бесплатно.

Базовый счет – банковский счет в белорусских рублях, с владельца которого не берут плату за операции, включенные в базовые условия обслуживания. Это зачисление и снятие денег, оплата товаров и услуг через систему ЕРИП, рассказали в Гродненском облисполкоме. С полным перечнем услуг можно ознакомиться в банке, где открыт счет.

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Вот список банков, где можно открыть базовый счет или переоформить текущий на базовый:

Белагропромбанк,

Беларусбанк,

Белвнешэкономбанк (Банк БелВЭБ),

Белгазпромбанк,

Белинвестбанк,

Банк Дабрабыт,

МТБанк,

Приорбанк,

Сбер Банк.

По вопросам изменения правил перечисления соцвыплат на счета в банках Гродненский облисполком посоветовал обращаться в управление (отдел) по труду, занятости и социальной защите по месту жительства.

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