«Мне почти 30, а я живу с котом и на съемной квартире» 3 20.04.2025, 13:20

Важный момент в жизни белорусов часто наступает незаметно.

Журналистка Onlíner Вероника Уласевич рассказала белорусам, как пережить первый возрастной кризис:

— Кризис подкрался ко мне незаметно. Сначала я почувствовала себя одиноко, когда семейные подруги по праздникам стали выбирать не меня, а мужей. Каждая посиделка с родственниками почему-то стала заканчиваться напоминанием, что «часики-то тикают» и «женский репродуктивный возраст не резиновый». Плюс давящий со всех сторон «успешный успех» и его общепринятые стандарты типа квартиры, машины (что там дальше по списку?). Как оказалось, с кризисом сталкиваются многие 30-летние. И сегодня я расскажу, как все это переживаю сама.

Я люблю кататься на коньках зимой. В момент, когда я выписывала пируэты на льду, ко мне в буквальном смысле «подкатил» парень лет двадцати трех. Смотрит, улыбается и говорит: «А вы классно катаетесь…» Как думаете, какое слово меня зацепило больше всего? Впервые в жизни ко мне обратились на «вы», когда хотели познакомиться. И я чуть не упала с коньков — настолько это мне резануло по ушам. Что ж, спасибо, хоть не «тетенька».

Вообще в последние годы время стало восприниматься уж слишком скоротечным. Кажется, совсем недавно я училась в школе, сдавала экзамены, поступала в университет, писала диплом, искала первое место работы. А потом все — пропасть. Последние пять лет делись непонятно куда (хотя они были очень даже активными). И тут резко — привет, 30!

Мне кажется, к таким серьезным цифрам в паспорте нужно готовить психику заблаговременно, причем на национальном уровне. И я не шучу. Представьте: в 25 лет всем присылают веселое письмо, например: «Уважаемый гражданин, через пять лет у вас случится экзистенциальный коллапс. Пожалуйста, ознакомьтесь с перечнем симптомов заранее: внезапное ощущение одиночества, навязчивые мысли про ипотеку, проверка жизни вашим внутренним аудитором на соответствие чек-листу успешного успеха, ну и, конечно же, непроизвольная тяга к зеркалам, чтобы свериться: это новая морщинка или просто «отлежала»? В случае паники звоните подруге, которая недавно перешагнула тридцатник. А лучше сразу записывайтесь к психотерапевту, чтобы пережить возрастной кризис как можно легче».

«О кабриолетах остается только мечтать»

Что меняется в мировосприятии к концу третьего десятка? Ну, если в двадцать с хвостиком были интересны вечеринки в клубе до утра да пустая болтовня с подружками на кухне, то сейчас все это уступает место чему-то более важному. Во-первых, в клуб уже попросту не доедешь, потому что смотришь десятый сон и ни на что другое не готов это променять, ну вот честно. А во-вторых, уже не хочется тратить драгоценное время на мимолетные романы или «не своих» людей.

Не успела заметить, в какой момент вместо книжек на ночь я стала изучать ставки по кредитам на жилье. Или когда детский плач в кафешке перестал меня раздражать, а наоборот, стал умилять. Замечаю, что я все чаще задумываюсь о будущем, особенно когда приезжаю к маме на блины и вижу, как возраст ударяет по родителям, что они совсем не молодеют и что на этом даже, казалось бы, самом стабильном и безопасном «островке» в любой момент могут произойти изменения. Страшновато от того, что слишком много вопросов пока остаются без ответов.

Хотите прикол? Ведь когда-то я всерьез думала, что к 30 годам буду кататься на красном кабриолете на любимую работу (разумеется, вне найма) и возвращаться в домик за городом, где будут ждать муж и дети. По факту что мы имеем? Живу за городом, правда, в съемной квартире. Одна, с котом, перспектива семьи — 50 на 50. Много работаю, чтобы держаться на плаву и закрывать базу. О кабриолетах остается только мечтать.

Когда доходишь до определенной точки и ожидания и реальность не совпадают, внутри возникает некий диссонанс и немой вопрос: а что я все эти годы делала не так?

Потом, когда начинаешь копать чуть глубже, приходит осознание, что мы, миллениалы, — первое поколение, у которого вообще был выбор. Наши родители в большинстве своем не выбирали, у них были другие стартовые условия. Жилье часто доставалось от государства — по распределению, от завода, от института. Семьи они создавали рано не потому, что прошли терапию и успели «проработать себя», а потому, что так было принято. Никто не спрашивал, готов ли ты, — просто женились, рожали, жили, во многом терпели. Разводиться было стыдно, менять профессию — странно, а думать о самореализации — вообще роскошь.

Мы же, миллениалы, будто оказались между двух эпох. С одной стороны, хочется некой уютной стабильности, как у наших родителей. А с другой — жить осознанно и по любви, выходить за муж и рожать детей не потому, что «пора», а потому, что хочется. И вот в этой вилке возникает ощущение, будто где-то свернул не туда. Хотя, может, просто поменялся маршрут.

Психолог: «80% судьбоносных событий происходит до 35 лет»

Не так давно я вычитала в книге «Важные годы» американского психолога Мэг Джей, что 80% судьбоносных событий происходит в жизни человека до 35 лет: «На первые десять лет карьеры приходятся две трети роста уровня доходов. Уже к тридцати годам большая половина людей вступает в брак, начинает встречаться или жить вместе с будущими спутниками жизни. К этому же возрасту мозг человека завершает свое развитие, а репродуктивная функция женщины достигает пика к 28 годам».

Последнее больше всего беспокоит моих родителей. Когда я приезжаю к ним в гости, они берут на руки 15-летнего вислоухого шотландца и иронично замечают, мол, если бы это был наш внук, то он уже скоро мог бы заканчивать школу. Можете себе представить, до каких масштабов доходит давление по поводу часиков, которые тикают?! И это я еще молчу насчет семейных застолий, где собирается вся родня и за общим столом начинается поиск вариантов, где мне найти кавалера и как «успеть в последний вагон».

Загоняюсь ли я сама насчет замужества и детей? Ну как сказать. Однажды в жизни у меня чуть не случилась свадьба. Хорошо, что мы с парнем год пожили вместе и поняли — не по пути. Вряд ли я стала бы счастливее от штампа в паспорте, но с пониманием, что у нас не получается договориться о важных жизненных вопросах. Как по мне: если замуж — то только по большой любви, а не с установкой «стерпится-слюбится». Да не стерпится и не слюбится.

Пару месяцев назад впервые в жизни посреди ночи меня скрутило от жуткой режущей боли в животе. Мысленно я пятьсот тысяч раз испугалась. Начала тянуться к телефону, чтобы погуглить, что со мной, но резь лишь усилилась. В тот момент реально переживала из-за того, что никого рядом нет, чтобы позвать на помощь. Скрутилась калачиком, отдалась воле случая и уснула. На утро все прошло, но вот мысль про стакан воды в старости мне показалась как никогда актуальной.

Знаете, наверное, кризис тридцати — это больше не про возраст, а про столкновение с самим собой настоящим.

Такой, какая есть на самом деле, без масок и фильтров. С пониманием, чего тебе (а не всем вокруг) хочется на самом деле и в каких моментах ты реально неидеальна или и вправду облажалась.

И вот стоишь ты вся такая в этом трикотаже из шаблонов и ожиданий и понимаешь: а он ведь тебе не по размеру. Где-то жмет, где-то висит. И хочется все переделать. Но как? С чего стартовать? И здесь, похоже, начинается самое интересное. Начинается большой новый путь к себе самой. Пускай и без кабриолета, зато с дорогой домой. Пока без мужа и детей, зато с любимым котиком. И если смотреть на это все под другим ракурсом, то кризис кажется просто новой отправной точкой, новым стартом, не более того.

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