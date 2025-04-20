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Fox News транслировал Пасху из Москвы и сделал Киев «российским»

  • 20.04.2025, 13:29
Fox News транслировал Пасху из Москвы и сделал Киев «российским»
Фото: Getty Images

Ошибка или провокация?

Американский телеканал Fox News показал пасхальное богослужение из Москвы с участием Путина. Позже на экране Киев обозначили как часть России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Американский телеканал Fox News в Пасху транслировал богослужение из Храма Христа Спасителя в Москве, где присутствовал российский диктатор Владимир Путин.

В трансляции также показали Пасхальное богослужение из Киева, однако впоследствии назвали его частью России.

В течение нескольких часов Fox News показывал церемонию в Москве, где кроме Путина также присутствовал мэр города Сергей Собянин.

Главу РПЦ патриарха Кирилла дали в эфир с обращением к россиянам.

На экране параллельно в небольшом окошке транслировалось богослужение из Михайловского Златоверхого собора в Киеве - центра Православной церкви Украины.

Изначально видео имело правильную подпись: «Пасхальное богослужение: Киев, Украина».

Однако после перерыва в эфире Fox News вернул трансляцию с подписью: «Пасхальное богослужение: Киев, Россия».

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