Fox News транслировал Пасху из Москвы и сделал Киев «российским»
- 20.04.2025, 13:29
Ошибка или провокация?
Американский телеканал Fox News показал пасхальное богослужение из Москвы с участием Путина. Позже на экране Киев обозначили как часть России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
Американский телеканал Fox News в Пасху транслировал богослужение из Храма Христа Спасителя в Москве, где присутствовал российский диктатор Владимир Путин.
В трансляции также показали Пасхальное богослужение из Киева, однако впоследствии назвали его частью России.
В течение нескольких часов Fox News показывал церемонию в Москве, где кроме Путина также присутствовал мэр города Сергей Собянин.
Главу РПЦ патриарха Кирилла дали в эфир с обращением к россиянам.
На экране параллельно в небольшом окошке транслировалось богослужение из Михайловского Златоверхого собора в Киеве - центра Православной церкви Украины.
Изначально видео имело правильную подпись: «Пасхальное богослужение: Киев, Украина».
Однако после перерыва в эфире Fox News вернул трансляцию с подписью: «Пасхальное богослужение: Киев, Россия».