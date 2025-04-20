WSJ: Торговая война Трампа ударила по карману Кремля 20.04.2025, 14:05

Военная экономика Путина не избежит последствий.

Россия избежала пошлин президента США Дональда Трампа. Последствия торговой войны все же ударит по карману Кремля через нефть.

Газета Wall Street Journal пишет, что нефть и газ составляют около трети доходов госбюджета РФ – это главный двигатель кремлевской экономики и основной источник ее уязвимости. Аналитики считают, что если цены останутся низкими, то российскую экономику ждет жесткая посадка, а дефицит бюджета увеличится почти вдвое.

Экономика РФ замедлилась еще до обвала цен на нефть, а Кремль ведет переговоры с США о прекращении огня в Украине. Москва не торопится с мирными переговорами, рассчитывая, что победы на поле боя дадут ей больше рычагов давления для достижения максимальных уступок. Хотя нынешние цены на нефть вряд ли заставят Владимира Путина отказаться от войны, более глубокое падение может изменить его расчеты. Тем временем, по мнению аналитиков, нефтяное давление поставит Кремль перед болезненным выбором.

«Если цена на нефть продолжит падать, они почувствуют себя ущемленными, и они уже начинают это чувствовать», - говорит Элина Рыбакова, старший научный сотрудник вашингтонского Института международной экономики имени Петерсона. «Если так пойдет и дальше, то они окажутся в ситуации «пушки против масла».

Аналитики J.P. Morgan считают, что хоть Москва более изолирована от глобальных тенденций из-за санкций и разорванных международных связей, «цунами, порожденное торговой политикой США, вряд ли оставит Россию невредимой».

Центральное место нефти в российской экономике выходит за рамки государственной казны. Экономисты называют это эффектом мультипликатора, когда бурно развивающаяся энергетическая отрасль перетекает в смежные сектора. Сокращение производства окажет негативное воздействие на целые сообщества, которые организованы вокруг добычи и переработки нефти.

По оценкам Сергея Вакуленко, бывшего российского энергетика и старшего научного сотрудника Российско-Евразийского центра Карнеги, Россия теряет около 25 миллиардов долларов в год на каждые 10 долларов падения цены на нефть.

Тем не менее, аналитики говорят, что цены на нефть должны оставаться низкими в течение длительного периода времени, чтобы повлиять на военные планы Москвы. Российский банк «Ренессанс Капитал» сообщил, что если цена на нефть Urals в этом году составит в среднем 50 долларов, рост ВВП составит 0,1% - это будет шоком для российской экономики.

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