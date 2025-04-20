«Доход на моей позиции стартует от $400 тысяч в год» 5 20.04.2025, 14:14

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Белорус рассказал о жизни в Кремниевой долине.

Сеньор-разработчик, который вместе с женой и двумя детьми живет в Кремниевой долине, рассказал devby.io, сколько стоит там жить.

Семейный бюджет

– Я живу с женой и двумя детьми. Моя супруга сейчас не работает. Наш бюджет полностью общий. У нас в целом высокий уровень доверия, это не только про деньги. Телефоны все открыты для всех, как и банковские аккаунты.

У нее есть кредитные карты: одна – зеркало моей карты, вторая – ее, на которую настроено автопополнение. Все крупные или странные покупки мы согласовываем друг с другом. Например, даже если мне надо купить подписку на игры для игровой консоли, то я беру формальное согласие. Она поступает так же. Это больше привычка и самоконтроль расходов.

Доход в Штатах – очень субъективное понятие. Многое зависит от компании, уровня человека и т. д. Я работаю в MAANG, и здесь сеньорные позиции стартуют где-то от 400 000$ в год.

Доход состоит из многих типов платежей, таких как база, стоки (акции), различные бонусы и прочее. В начале следующего года можно получить часть излишне уплаченных налогов назад. Например, если есть дети и жена не работает – это заметно снижает налоговые выплаты. После подачи декларации государство возвращает лишние деньги прямо «на карту», что приятно.

Из-за всех этих манипуляций очень сложно назвать чистую зарплату, поэтому обычно доход озвучивают в брутто и за год. Общий налог у меня выходит меньше 30% в Калифорнии.

Основные траты

Аренда квартиры, 2 бедрум (студия + две спальни), с коммунальными и всеми платежами – около 4250$.

Телефоны, 4 линии, чисто связь – около 120$, 50$ компенсирует компания. Домашний интернет – примерно 50$.

Авто купил в кредит под 1%, в месяц выходит примерно 500$, еще около 250$ – страховка. На топливо мы тратим до 10$ в месяц, так как много бесплатных зарядок, плюс у нас кредит на зарядки от Tesla, который еще на полтора года. Используем неактивно – больше в магазин съездить, так как на работу меня возит шаттл от компании, а дети в школу ездят на школьном автобусе.

Мелкие рассрочки, айфоны, айпады – примерно 180$.

Переводы в Беларусь на содержание недвижимости, коммунальные и прочее – около 900$.

Медицинская и зубная страховка на семью – большую часть платит компания, с нас примерно 670$ (вычитают сразу из зарплаты).

Часть трат на парковки и такси до 230$ в месяц оплачивает компания.

На еду и одежду тратим 1300$. Готовим дома, еду покупаем хорошую, но без изысков. Цены на продукты в Штатах весьма кусачие, если не брать непонятные субстанции в Walmart на скидках. После американских магазинов, когда выходишь из польского или беларуского магазина, появляется ощущение, что ты остался магазину должен. Одеваемся мы в простые бренды, без излишеств.

С детьми можем заехать в кафе, поесть бургеров – это примерно 120$. Во «взрослые» рестораны с женой почти не ходим, больше по мелочи – вроде кофе попить и т. д. Мне чаще удается бывать в разного рода заведениях, так как за счет компании ходим в бары, и часто нам прямо в офис привозят ресторан с официантами (или без) и алкогольными напитками по разным причинам.

Итого мы тратим около 9400–9700$ в месяц.

Расходы на детей

– Сейчас оба моих ребенка учатся в начальной школе. Старший ребенок занимается плаванием 3 раза в неделю по часу, плюс репетитор 3 раза по 45 минут – чтобы изучать программу вперед.

Младший пока на домашнем обучении – с женой читает и решает. Учимся по двум программам. Честно сказать, американская программа точно не хуже. Мне нравится, что на детей не давят. Кружки и спорт – около 600$, но мы не активно этим занимаемся. Школа вроде закрывает большинство требований.

Кстати, мы ходим в обычную общественную школу. Но тут все непросто. Есть хорошие общественные школы, но приписанные к ним дома или квартиры будут всегда дороже. Поэтому мы место жительства искали от места работы и приписанной по рейтингу школы. Школа была ключевым фактором. В частную решили позже отдать, как окрепнут. В «плохих» районах, где жилье дешевле, школы хуже, да и школьники там тоже не подарок.

Финансовые привычки

– К тратам стараемся подходить сбалансированно, не перегибая ни в одну, ни в другую сторону. Стараемся не раздувать портфель кредитов и что-то покупаем без рассрочек. Мы тратим намного меньше, чем зарабатываем.

Замечаю, что многие недавние эмигранты сразу после переезда начинают активно хвастаться в соцсетях дорогими аксессуарами и машинами. Но постепенно интеграция идет, и приезжие начинают понимать, что хвастаться подержанным авто или браслетом за 10 000$ – это не в текущей системе местных ценностей.

Серьезной покупкой тут считается покупка дома или нескольких – и не где-то в глубинке или проблемном районе, а в хорошем месте и в хорошем состоянии.

Наша главная цель – дать хорошее образование детям. Сам университет стоит около 80 000$ в год, и еще очень много денег надо потратить на подготовку.

Да, можно взять кредит и прочее, но много потянет сама подготовка. В Сан-Франциско палатки на улицах – хороший и наглядный пример, что может быть, если плохо учиться.

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