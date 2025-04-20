СМИ: «Пасхальное перемирие» Путина может быть важным сигналом 2 20.04.2025, 14:23

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Фото: Getty Images

Россия может отказаться от одного из своих ключевых требований.

Объявленное российским диктатором Владимиром Путиным кратковременное «пасхальное перемирие» на фоне угроз США прекратить усилия по урегулированию войны в Украине стало для Кремля легкой дипломатической победой. Он считает, что «тишиной на 30 часов» демонстрирует готовность идти на уступки.

Об этом пишет The Wall Street Journal. По мнению аналитиков, страна-агрессор сигнализирует о возможном уходе от собственного же требования решать «коренные причины» войны, прежде чем совершить паузу в боевых действиях.

Отмечается, что кремлевский лидер заявил о «пасхальном перемирии», которое должно длиться всего 30 часов, на следующий день после того, как администрация Дональда Трампа пригрозила отказаться от своих усилий по мирному процессу.

«Кратковременное предложение о прекращении огня стало легкой дипломатической победой Путина, попыткой помешать американской стороне выйти из переговоров и способом позиционировать себя как лидера, который больше всего хочет мира», – оценили в WSJ.

В то же время, считает издание, заявление российского диктатора сигнализирует о возможном уходе от его требования решать то, что он называет «коренными причинами» войны, прежде чем совершить паузу в боевых действиях.

«Если это лишь на очень короткий период времени, он ничем не рискует, но играет в свою пользу как человека, якобы искренне стремящегося к миру», – объяснила старший научный сотрудник Центра Карнеги Россия – Евразия Татьяна Станова.

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