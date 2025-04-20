Как выглядят самые бюджетные однушки возле метро в Минске 1 20.04.2025, 14:32

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Цена каждой из них — до 63 тысяч долларов.

Журналисты realt.by нашли самые бюджетные однокомнатные квартиры рядом со станциями метро до 63 тысяч долларов. Некоторые из них идут с ремонтом. Большая часть располагается в пятиэтажных хрущевках, в которых прошел капремонт. Посмотрите, как они выглядят.

Улица Хмельницкого (Советский район)

Дом на Богдана Хмельницкого, 10 был построен в 1964 году. Квартира, что выставлена на продажу, располагается на последнем этаже. Ее площадь — 30,82 м². Кухня занимает 5,95 м². В 2018 году в хрущевке прошел капремонт.

Квартира выглядит аккуратной. Тут есть мебель. На полу лежит линолеум. Из комнаты можно попасть на балкон.

Совмещенный санузел облицован плиткой.

Дом находится напротив БНТУ. До станции метро «Академия наук» около трех минут пешком.

Стоимость квартиры составляет 62 тысячи долларов. Цена квадрата — 2 012 долларов.

Улица Грушевская (Московский район)

Дом на Грушевской, 137 был возведен в 1964 году. Он пятиэтажный. Тут продается однушка на последнем этаже общей площадью 28,8 м². Площадь кухни составляет 5,7 м². Капремонт был в 2017 году.

Квартира нуждается в легком косметическом ремонте. Из комнаты есть выход на балкон.

Санузел — совмещенный.

В шаговой доступности располагаются магазины, детский сад, школа и станция метро «Михалово».

Квартира стоит 54 500 долларов. Квадратный метр обойдется в 1 892 доллара.

Партизанский проспект (Заводской район)

На Партизанском проспекте, 76 в 1962 году был построен пятиэтажный дом. Эта однушка в 30,26 м² располагается также на последнем этаже. На кухню отведено 6,14 м². Капитальный ремонт был тут в 2020 году.

В квартире сделан хороший ремонт: в окнах стоят стеклопакеты, на полу лежат ламинат и плитка.

В совмещенном санузле, который облицован плиткой, стоит душевая кабина.

Поблизости есть магазин, кофейни. Дом стоит у станции метро «Автозаводская».

Квартира стоит 59 900 долларов. Цена квадратного метра — 1 980 долларов.

Партизанский проспект (Заводской район)

На этом же проспекте в 42-м доме выставлена на продажу квартира в 30,1 м². Однушка располагается третьем этаже пятиэтажки 1962 года. Площадь кухни — 5,6 м². Капремонт завершили в 2023 году.

Квартира с хорошим ремонтом: на полу — ламинат, сделаны натяжные потолки, в окнах стоят стеклопакеты. Кухня оборудована техникой.

В совмещенном санузле стоит душевая кабина. Балкона нет.

Напротив располагается многофункциональный комплекс PRIZMA, рядом — универмаг «Беларусь». В нескольких минутах ходьбы находится станция метро «Партизанская».

Цена однушки — 62 тысячи долларов, метр — 2 060 долларов.

Улица Берута (Фрунзенский район)

Последняя квартира в подборке находится в девятиэтажке 1981 года на Берута, 6/1. Она располагается на седьмом этаже и занимает 34,7 м². Площадь кухни — 6,9 м². Дом после капремонта.

Квартира практически освобождена от мебель и техники. На полу здесь лежит линолеум. В окнах стоят деревянные рамы.

Санузел облицован плиткой. Он тут раздельный. Из комнаты есть выход на застекленный балкон.

Дом находится в пяти минутах ходьбы от станции метро «Пушкинская».

Квартира стоит 62 900 долларов. Цена квадрата — 1 813 долларов.

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