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Пленный россиянин откровенно рассказал, зачем приехал на войну в Украину

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  • 20.04.2025, 14:41
  • 3,764
Пленный россиянин откровенно рассказал, зачем приехал на войну в Украину

«Подготовка» заняла всего две недели.

Бойцы 4 батальона бригады ВСУ «Спартан» захватили в плен очередного российского оккупанта, пишет УНИАН.

Видео допроса россиянина они выложили в соцсети. По словам пленного, он решил пойти воевать против украинцев, чтобы избежать заключения у себя на родине, а заодно и заработать денег.

«34-летний житель Самарской области подписал контракт в феврале этого года, находясь в СИЗО. Пошел воевать, чтобы заработать денег и избежать уголовного наказания за нанесение тяжких телесных повреждений», - говорится в сообщении.

После 2-недельной подготовки оккупанта отправили на войну в Украину. Он получил задание занять позицию и вести наблюдение.

В «Спартане» отметили, что оккупант задание успешно провалил и попал в плен и пополнил «обменный фонд».

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