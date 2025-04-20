Пленный россиянин откровенно рассказал, зачем приехал на войну в Украину

Пленный россиянин откровенно рассказал, зачем приехал на войну в Украину2
- 20.04.2025, 14:41
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«Подготовка» заняла всего две недели.
Бойцы 4 батальона бригады ВСУ «Спартан» захватили в плен очередного российского оккупанта, пишет УНИАН.
Видео допроса россиянина они выложили в соцсети. По словам пленного, он решил пойти воевать против украинцев, чтобы избежать заключения у себя на родине, а заодно и заработать денег.
«34-летний житель Самарской области подписал контракт в феврале этого года, находясь в СИЗО. Пошел воевать, чтобы заработать денег и избежать уголовного наказания за нанесение тяжких телесных повреждений», - говорится в сообщении.
После 2-недельной подготовки оккупанта отправили на войну в Украину. Он получил задание занять позицию и вести наблюдение.
В «Спартане» отметили, что оккупант задание успешно провалил и попал в плен и пополнил «обменный фонд».