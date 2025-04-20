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«Перемирие» на Пасху: что сейчас происходит на фронте

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  • 20.04.2025, 15:08
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«Перемирие» на Пасху: что сейчас происходит на фронте

Бойцы ВСУ рассказали о реальной ситуации.

Украинские воины на фоне «пасхального перемирия» отмечают, что количество обстрелов на фронте в Донецкой области уменьшилось. Однако полного режима тишины все же нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного сержанта 93-й ОМБр «Холодный Яр» Виталия Пьясецкого в эфире «Суспільного».

«Сложно сказать, действительно ли это перемирие должно было состояться, имеет какое-то реальное основание. Пока количество обстрелов уменьшилось», - сказал военный.

Он добавил, что среди украинских военнослужащих не верят и не воспринимают серьезно перемирие со стороны России.

По словам защитника, россияне применяют все имеющиеся средства поражения - артиллерия, сбросы с дронов, удары FPV-дронов и тому подобное. Количество применения артиллерийских средств уменьшилось по сравнению с несколькими прошлыми месяцами в зоне ответственности 93 бригады в Донецкой области.

«Враг штурмовых действий не проводит. В основном это малые пехотные группы по 2-3 человека, за день выявляется до 20 человек личного состава врага, по которым наносится огневое поражение», - отметил он.

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