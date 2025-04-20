В Беларуси вслед за Балтикой начался сезон гроз 20.04.2025, 15:18

1,140

Фото: charter97.org

Где дожди не охладят жару в +28°C?

Белорусские метеорологи предупредили, что с воскресенья, 20 апреля, по вторник, 22 апреля, в стране ожидаются грозы, пишет «Телеграф».

Что будет с температурой и где те места, в которых воздух прогреется до +28°C?

По данным ТГ-канала «Метеовайб», в странах Балтии сезон гроз начался «с размахом». Над Латвией зафиксировали порядка 9000 ударов молний, а во всех странах Балтии их было около 24 000.

Вот и в Беларуси в ближайшие три дня стоит ждать как кратковременные дожди, так и самые настоящие грозы. Во всяком случае, Белгидромет предупредил, что уже с воскресенья где-то они пройдут. Правда, точные места не назвал. Температуру же пообещал ночью +7..+13°С, а днем +20..+26°С.

Кстати, эксперты «Метеовайба» осторожно намекнули, что грозы могут пройти в самом центре Беларуси в воскресенье. «Центр страны как никогда близок к тому, чтобы услышать первый гром и увидеть грозовые наковальни. Но а максимальное конвективное развитие фронт получит на севере Беларуси», — сообщил метеорологический Тг-канал.

В понедельник, 21 апреля, в белорусской госслужбе прогнозов предупредили о влиянии атмосферных фронтов, «смещающихся с Западной Европы». А это значит, что днем может быть облачно с прояснениями. И снова в некоторых местах дожди и грозы. Тут Белгидромет был куда конкретнее и выписал «желтое» предупреждение на дневное время «в отдельных районах по северу страны». Температура же обещана +8..+13°С ночью и от +19°С днем по северу до +27°С по югу Беларуси.

Вот и во вторник, 22 апреля, над страной будет «теплая неустойчивая воздушная масса». Что снова означает облачно небо с прояснениями.

«Ночью местами по северу, днем в отдельных районах страны ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами слабый туман», — сообщили в Белгидромете. Ночью температура снизится до +6..+13°С, а днем воздух снова прогреется до +21..+28°С, по северу Беларуси будет не выше +19..+20°С.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com