В ГУР заинтриговали новой информацией по возвращению украинских пленных 20.04.2025, 15:28

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Есть результаты работы.

Украина уже работает над организацией следующих обменов пленными.

Об этом в телеэфире сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов, сообщает Укринформ.

«С начала полномасштабного вторжения более 5 000 украинцев в рамках обменов и более 500 граждан вне обменов вернулись домой, и 63 обмена - это отдельные операции. Могу сказать, что уже готовятся следующие операции по возвращению наших людей», - сообщил он.

Пасхальный обмен пленными

Юсов отметил, что обмен перед Пасхой - один из крупнейших за период полномасштабного вторжения. По его словам, он готовился долго, а сроки несколько раз сдвигались.

Представитель ГУР отметил, что Пасха была дополнительным фактором, чтобы этот обмен состоялся и в Украину вернулись 276 защитников и одна защитница.

Представитель ГУР отметил, что возвращение 277 защитников является хорошим результатом и символом того, что надо работать и в дальнейшем для возвращения военных и гражданских. По его словам, процесс переговоров сложный, впрочем он не останавливается ни на день.

«Переговорная группа работает, и мы видим результаты. Это непростая работа, большинство вещей остается вне кадров. Но хочу поблагодарить всех причастных. Отдельно - ОАЭ, которые помогают и выполняют посредническую функцию. Также - семьям защитников, которые не просто ждали, а боролись. Спасибо за понимание и терпение всем тем, кто смог, когда надо проговорить и удержать какую-то информацию или удержаться от эмоций, а когда надо - наоборот усилить позицию Украины для возвращения наших», - сказал он.

Состояние освобожденных из плена защитников

В то же время Юсов отметил, что среди вернувшихся защитников есть тяжелобольные и тяжелораненые, они получают медицинскую помощь и в дальнейшем будут проходить реабилитацию.

Напомним, 19 апреля Украина вернула 277 военных из российского плена.

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