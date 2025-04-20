Белорус Шарангович получил травму в последнем матче сезона НХЛ
- 20.04.2025, 15:51
Хоккеист «Калгари Флэймз» сломал ногу.
Егор Шарангович, нападающий канадского «Калгари Флэймз», получил серьезную травму в конце регулярного чемпионата. По словам генерального менеджера команды, на восстановление может потребоваться до шести недель.
Шарангович провел в сезоне 73 матча, набрав 32 (17+15) очка, показатель полезности составил —9, а количество штрафных минут — 8. Его команда не смогла пробиться в плей-офф, поэтому «Флэймз» уже завершили сезон.
Для Шаранговича это вторая травма за сезон — в октябре он пропустил начало регулярного чемпионата, но вернулся через три недели.
В июле прошлого года Шарангович подписал пятилетний контракт с «Калгари» на сумму $5,75 млн. Это один из самых продолжительных и дорогостоящих контрактов белорусского хоккеиста в НХЛ за последние годы.