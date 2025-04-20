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Белорус Шарангович получил травму в последнем матче сезона НХЛ

  • 20.04.2025, 15:51
Белорус Шарангович получил травму в последнем матче сезона НХЛ
Егор Шарангович
Фото: Getty Images

Хоккеист «Калгари Флэймз» сломал ногу.

Егор Шарангович, нападающий канадского «Калгари Флэймз», получил серьезную травму в конце регулярного чемпионата. По словам генерального менеджера команды, на восстановление может потребоваться до шести недель.

Шарангович провел в сезоне 73 матча, набрав 32 (17+15) очка, показатель полезности составил —9, а количество штрафных минут — 8. Его команда не смогла пробиться в плей-офф, поэтому «Флэймз» уже завершили сезон.

Для Шаранговича это вторая травма за сезон — в октябре он пропустил начало регулярного чемпионата, но вернулся через три недели.

В июле прошлого года Шарангович подписал пятилетний контракт с «Калгари» на сумму $5,75 млн. Это один из самых продолжительных и дорогостоящих контрактов белорусского хоккеиста в НХЛ за последние годы.

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