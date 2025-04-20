В Китае испытали неядерную водородную бомбу 20.04.2025, 16:02

В ней используется твердотельный накопитель водорода на основе гидрида магния.

Китайские ученые успешно испытали взрывное устройство на основе водорода без использования каких-либо ядерных материалов, говорится в статье, опубликованной в Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance, выдержки из нее приводит South China Morning Post.

После взрыва бомбы весом 2 кг более чем на две секунды образуется огненный шар температурой более 1000 градусов по Цельсию. Это в 15 раз дольше, чем при взрыве тротила, отмечается в статье.

Устройство разработано Научно-исследовательским институтом 705 Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC) — ключевым разработчиком подводных систем вооружения. В нем используется твердотельный накопитель водорода на основе гидрида магния. Таким способом хранится значительно больше водорода, чем в баллонах.

При активации гидрида магния происходит быстрое термическое разложение с выделением водородсодержащего газа, который воспламеняется.

«Взрывы водородсодержащего газа происходят при минимальной энергии воспламенения, имеют широкий диапазон и приводят к образованию пламени, которое быстро вырывается наружу и широко распространяется», — говорится в исследовании. «Эта комбинация позволяет точно контролировать интенсивность взрыва, легко достигая равномерного поражения целей на обширных территориях», — сказано в нем.

Такие бомбы вызывают обширные термические поражения, поскольку образующийся в результате взрыва огненный шар держится гораздо дольше, чем 0,12-секундная вспышка тротила.

Ученые также выяснили, что при детонации избыточное давление достигает 428,43 килопаскалей на расстоянии 2 м от бомбы. Это около 40% от силы взрыва тротила, но при этом дальность распространения тепла гораздо больше, отмечают они.

Осенью прошлого года китайская армия впервые с 1980 года испытала межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) с макетной боеголовкой. По данным системы NOTAM, Китай запустил ракету с острова Хайнань, она пролетела около 12 тыс. км и упала в южной части Тихого океана, неподалеку от островов Французской Полинезии. По мнению экспертов, речь может идти о запуске трехступенчатой твердотопливной ракеты (либо DF-41, либо DF-31) или двухступенчатой жидкотопливной DF-5.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com