Ученые открыли новый цвет 6 20.04.2025, 16:28

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Его назвали «оло».

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли заявили, что открыли новый цвет, который люди раньше не видели. Они назвали его «оло», пишет The Guardian.

Проблема в том, что этот цвет можно ощутить только посредством лазерной манипуляции с сетчаткой.

Само открытие было достигнуто в ходе эксперимента по воздействию лазерных импульсов на глаза.

Ученые, увидевшие новый цвет, назвали его сине-зеленым. Но, по их словам, это не в полной мере передает всю глубину впечатлений.

Они пояснили, что цвет «оло» возник при активации M-колбочек в сетчатке. Это один из трех типов фоторецепторов, отвечающих за восприятие цвета. Есть еще S-колбочки и L-колбочки, которые чувствительны соответственно к коротким и длинным световым волнам.

Так как М-колбочки находятся посередине, нет естественного света, который возбуждал бы только их. Исследователи из Беркли экспериментально попробовали преодолеть это ограничение.

Получит ли остальной мир шанс увидеть оло самостоятельно? «Мы не увидим оло ни на каких дисплеях смартфонов или телевизорах в ближайшее время. Это очень, очень далеко за пределами технологии гарнитур виртуальной реальности», – заявил инженер-электрик Рен Нг из Калифорнийского университета в Беркли.

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