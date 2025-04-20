Ди Каприо предложили $3 млн за один съемочный день 1 20.04.2025, 16:53

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Леонардо Ди Каприо

Что ответил актер.

Netflix предложил Леонардо Ди Каприо $3 млн за один съемочный день в проекте компании. Речь идет о сиквеле «Однажды в… Голливуде».

Огромную сумму актеру предложили за то, чтобы он вернулся к роли кинозвезды Рика Далтона, сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на инсайдера Джеффа Снайдера.

По его информации, Ди Каприо пока что не готов согласиться на предложение. Актер не верит в продолжение картины, в которой не участвует создатель оригинальной ленты Квентин Тарантино.

Инсайдер предполагает, что гонорар, который предложили звезде, может вырасти в ходе переговоров до $4–5 млн.

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