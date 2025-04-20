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В Китае запустили первую широкополосную сеть 10G

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  • 20.04.2025, 17:07
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В Китае запустили первую широкополосную сеть 10G

Скорость увеличилась в 10 раз.

Huawei в сотрудничестве с China Unicom запустила первую широкополосную сеть 10G в районе Сюнъань китайской провинции Хэбэй, расположенной вокруг Пекина, пишет Mydrivers.

«Huawei и China Unicom объединили усилия для запуска первой широкополосной сети 10G в новом районе Сюнъань. Развертывание широкополосной связи 10G основано на первом в мире решении 50G PON», — сказано в статье.

Благодаря модернизации базовой архитектуры оптоволоконной сети доступа пропускная способность для одного пользователя увеличивается с гигабитного уровня до уровня 10G, а задержка в сети сокращается до уровня миллисекунд, пишет издание.

В материале также утверждается, что фактическая скорость загрузки достигла 9834 Мбит/с, а скорость отправки — 1008 Мбит/с. Задержка стабильно составляла 3 мс, что значительно превышает текущие стандарты широкополосного домашнего доступа.

Использование технологии 10G закладывает основу для развития приложений, требующих высокую пропускную способность, например видео 8K, облачные хранилища и виртуальная и дополненная реальность, говорится в статье.

По состоянию на январь 2025 года в Китае развернули 4,25 миллиона базовых станций 5G — это больше, чем в любой другой стране.

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