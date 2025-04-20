Минское «Динамо» завершило борьбу в плей-офф КХЛ

Минское «Динамо» завершило борьбу в плей-офф КХЛ1
- 20.04.2025, 17:17
- 1,208
Вернуться на «Минск-Арену» не удалось.
Челябинский «Трактор» и минское «Динамо» провели пятую встречу в рамках второго раунда плей-офф КХЛ, которая стала для команды Дмитрия Квартальнова последней.
В этом году «Динамо» впервые в истории вышло во второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В первом раунде белорусская команда победила московский ЦСКА — серия завершилась со счетом 4:2 в пользу минчан.
Второй раунд, он же четвертьфинал кубка, складывался непросто. Первые два матча на выезде минская команда проиграла буквально на последних минутах со счетом 2:4 и 2:3.
Третья встреча на «Минск-Арене» стала сенсацией — матч завершился в пользу «Динамо» — 8:0. Но через день минчане снова обидно уступили со счетом 2:3.
В пятом матче, который прошел в Челябинске, два первых периода оказались без голов. В третьем «Трактор» забросил две шайбы, после чего минчане успели отыграть одну. Но за 10 секунд до конца матча российская команда забросила в пустые ворота «Динамо». В итоге игра завершилась со счетом 3:1 в пользу команды из Челябинска. Итоговый счет в серии - 4:1 в пользу «Трактора».