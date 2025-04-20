Папа римский Франциск поздравил верующих с Пасхой 20.04.2025, 17:39

Reuters

Понтифик появился на площади собора Святого Петра в Ватикане.

Недавно перенесший двустороннюю пневмонию папа римский Франциск появился на площади собора Святого Петра в Ватикане, чтобы поздравить тысячи верующих с Пасхой.

88-летнего понтифика вывезли на балкон базилики Святого Петра в инвалидном кресле. Он помахал рукой с балкона собравшимся внизу верующим и поздравил их, сказав: «Дорогие братья и сестры, с Пасхой».

Традиционное папское пасхальное благословение произнес один из сопровождавших папу Франциска священнослужителей.

После благословения собравшихся папа Франциск совершил традиционный объезд площади в специальном открытом «папамобиле». Процессия несколько раз останавливалась, чтобы понтифик мог благословить младенцев, которых их родственники специально для этого принесли на площадь, пишет ВВС.

Появление папы на людях в пасхальное воскресенье было долгожданным. Меньше месяца назад его выписали из больницы после пяти недель лечения от легочной инфекции, приведшей к двойной пневмонии.

Reuters

В пасхальном обращении, которое произнес один из священнослужителей, понтифик отметил: «Не может быть мира без свободы религии, свободы мысли, свободы выражения мнений и уважения к взглядам других».

Это было уже второе появление папы Франциска на людях на этой неделе.

В этом году пасхальная месса особая, юбилейная. Такая месса служится раз в 25 лет, на нее съезжаются миллионы паломников.

Юбилейный год начался с того, что 24 декабря 2024 года папа открыл обычно закрытую Святую дверь в базилике Святого Петра.

Но весной 2025 года впервые со дня восшествия на престол в 2013 году понтифик пропустил большинство мероприятий Страстной недели, включая субботнее пасхальное бдение в базилике Святого Петра. Папа делегировал свои обязанности кардиналам. Ненадолго появившись в соборе в этот день, он помолился и раздал детям сладости.

Когда в марте его выписали из больницы, врачи сказали, что ему потребуется не менее двух месяцев отдыха и восстановления в папской резиденции.

По словам одного из врачей, ухаживавших за понтификом, за время пребывания в больнице у него было «два очень критических эпизода», когда «его жизнь была в опасности».

Доктор Серджио Альфиери добавил, что папу никогда не интубировали, в больнице он всегда оставался бодрым и понимал, что происходит вокруг.

Проблемы со здоровьем сопровождали папу Франциска, уроженца Аргентины, на протяжении всей его жизни. Отчасти они связаны с тем, что в возрасте 21 года ему удалили часть легкого, это сделало его особо уязвимым к легочным инфекциям.

VATICAN MEDIA HANDOUT/EPA-EFE

Также в воскресенье утром папа провел короткую личную встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Вэнс — католик, обратившийся в христианство в зрелом возрасте.

Вэнс прибыл в Рим в пятницу, а в субботу встретился с государственным секретарем Ватикана и секретарем по связям с государствами и международными организациями.

Как говорится в заявлении Ватикана, в ходе переговоров стороны выразили удовлетворение «хорошими существующими двусторонними отношениями» и «общей приверженностью защите права на свободу религии и совести».

«Состоялся обмен мнениями о международной ситуации, особенно в отношении стран, затронутых войной, политической напряженностью и сложной гуманитарной ситуацией, с особым вниманием к мигрантам, беженцам и заключенным», — сказано в официальном заявлении.

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