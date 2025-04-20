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Симоньян: Кеосаян в коме

  • 20.04.2025, 17:51
Симоньян: Кеосаян в коме

Российская пропагандистка рассказала о состоянии своего мужа.

Главный редактор пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о состоянии мужа, режиссера и пропагандиста Тиграна Кеосаяна, который находится в коме после пережитой в конце декабря 2024 года клинической смерти. В интервью программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» она поделилась, что Тигран Кеосаян начал реагировать на внешние стимулы.

«Тигран отвечает. Он не говорит, но он отвечает. Ему говоришь: «Солнышко, если ты меня слышишь, моргни». Он моргает. Я ему что-то говорю: «Пойдем домой, пойдем домой!» Он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает», — сказала Симоньян и добавила, что муж сжимает пальцы на руках и ногах в ответ на ее прикосновения.

Состояние пропагандиста в течение первого месяца после трагедии оставалось без изменений — он не реагировал на окружение, не открывал глаз. Начиная с конца января 2025 года стали наблюдаться первые признаки реакции. Хотя врачи пока не дают прогнозов, учитывая индивидуальность каждого случая и сложности состояния.

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