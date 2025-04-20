У священника спросили, корректно ли на Пасху слать всем подряд открытки в Viber?
- 20.04.2025, 18:08
- 1,060
Что он ответил.
Некоторые не могут себе представить праздники без поздравительных открыток в Viber и других мессенджерах. Отправляют их родным, друзьям и даже малознакомым людям. Делают это по разным поводам, в том числе и на Пасху. Но корректно ли высылать всем подряд картинки в такой день? На этот вопрос изданию zorkanews.by ответил протоиерей Григорий Черепенников, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Узде.
По словам священника, рассылать на Пасху поздравительные открытки в мессенджерах можно, но делать это нужно в меру.
— Пусть это будет не просто рассылка картинки на 20 получателей, а подпишите ее своими добрыми словами, сделайте индивидуальной для каждого, — порекомендовал протоиерей Григорий Черепенников.
У настоятеля также спросили, как правильно говорить на Пасху: «Христос воскрес» или «Христос воскресе».
— Это все зависит от традиции, — объяснил священник. — Традиционно мы говорим «Христос воскресе». Но если человек говорит «Христос Воскрес», никому это не должно резать слух или кого-то оскорблять. Некоторые говорят «Христос Анести» по-гречески или «Алифос Анести». То есть на любом языке можно говорить, это традиция.