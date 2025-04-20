У священника спросили, корректно ли на Пасху слать всем подряд открытки в Viber? 20.04.2025, 18:08

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Что он ответил.

Некоторые не могут себе представить праздники без поздравительных открыток в Viber и других мессенджерах. Отправляют их родным, друзьям и даже малознакомым людям. Делают это по разным поводам, в том числе и на Пасху. Но корректно ли высылать всем подряд картинки в такой день? На этот вопрос изданию zorkanews.by ответил протоиерей Григорий Черепенников, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Узде.

По словам священника, рассылать на Пасху поздравительные открытки в мессенджерах можно, но делать это нужно в меру.

— Пусть это будет не просто рассылка картинки на 20 получателей, а подпишите ее своими добрыми словами, сделайте индивидуальной для каждого, — порекомендовал протоиерей Григорий Черепенников.

У настоятеля также спросили, как правильно говорить на Пасху: «Христос воскрес» или «Христос воскресе».

— Это все зависит от традиции, — объяснил священник. — Традиционно мы говорим «Христос воскресе». Но если человек говорит «Христос Воскрес», никому это не должно резать слух или кого-то оскорблять. Некоторые говорят «Христос Анести» по-гречески или «Алифос Анести». То есть на любом языке можно говорить, это традиция.

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