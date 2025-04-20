Соболенко вышла в финал турнира в Штутгарте 20.04.2025, 18:37

Победительница турнира получит $250 тысяч и автомобиль Porsche премиум-класса.

Первая ракетка мира в женском одиночном разряде Арина Соболенко вышла в финал турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия).

Турнир проходит на грунте и является самым престижным в календаре среди тех, где девушки соревнуются в помещении. Призовой фонд превышает €1 миллион.

За выход в финал Соболенко спорила с итальянкой Жасмин Паолини – 7:5, 6:4. Белоруска обыграла ее в двух сетах за 1 час 37 минут.

В матче за титул Арина Соболенко встретится с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко.

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