В США создали необычный дрон-грузовик 20.04.2025, 18:53

Без GPS и оператора.

Американская компания Overland AI из Сиэтла представила инновационное автономное транспортное средство ULTRA, созданное для выполнения тактических задач в самых сложных условиях.

Об этом пишет Interesting Engineering.

Новый дрон-грузовик способен передвигаться по пересеченной местности без использования GPS и без участия оператора, обеспечивая высокий уровень автономии, безопасности и эффективности в критически важных операциях. ULTRA интегрирует в себе как аппаратные решения, так и программные модули, включая инфраструктуру SPARK и программный комплекс OverDrive, что делает его полностью готовым к развертыванию на линии фронта.

Среди ключевых характеристик машины — грузоподъемность около 450 килограммов, максимальная скорость 56 километров в час и запас хода около 160 километров. При длине 3,94 метра, ширине 1,83 метра и высоте 1,52 метра, ULTRA остается компактным и маневренным, а его масса составляет около 1588 килограммов. Это позволяет ему выполнять длительные миссии, не требуя частых дозаправок, и проникать в труднодоступные регионы — от джунглей до вулканических массивов.

ULTRA не просто автономное транспортное средство, а полноценная модульная платформа для логистики, разведки, защиты от дронов и обеспечения гуманитарных операций. Она способна работать в сетях 5G, через спутниковые каналы и локальные ячеистые сети, что обеспечивает устойчивую связь с командирами и штабами. Надёжность и точность координации миссий дополнительно обеспечиваются интерфейсом Overwatch — системой командного управления, разработанной для тактических операторов.

Проект ULTRA стал результатом более десяти лет исследований в области робототехники и ИИ. До презентации модели компания уже получила контракт на сумму 18,6 млн долларов США от армейского подразделения по инновациям. Новое поколение военной техники от Overland AI способно изменить подход к тактическим наземным операциям и задать новый стандарт автономности.

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