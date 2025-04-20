В Риме туристы штурмовали Колизей из-за визита Вэнса
- 20.04.2025, 19:04
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Причиной инцидента стала отмена всех экскурсий.
В Риме десятки иностранных туристов попытались прорваться внутрь Колизея после того, как объект оказался временно закрыт в связи с частным визитом вице-президента США Джей Ди Вэнса. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica.
Причиной инцидента стала отмена всех экскурсий, запланированных в субботу 19 апреля между 17:00 и 18:15 (18:00 и 19:15 по Минску). Об этом заранее не сообщили, однако туристам пообещали полный возврат средств и возможность посетить Колизей на следующий день.
Как пишет издание, туристы из Японии, США, Испании, Великобритании, Италии, Китая, Франции и Германии устали ожидать разъяснений и попытались самостоятельно пройти через ограждения. С билетами в руках они открыли турникеты и подошли к главным воротам, где их остановила охрана. Очевидцы сообщили изданию о выкриках, возмущении и требованиях пропустить посетителей внутрь.
Когда к месту прибыла охрана, включая снайперов, доступ на территорию был окончательно ограничен. Представители музея извинились перед посетителями и объяснили причины закрытия. Некоторым туристам предстояло в этот день уехать из Италии, что вызвало дополнительное недовольство.