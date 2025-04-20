ВСУ показали, как россияне в «Пасхальное перемирие» обустраивают маршруты для техники
- 20.04.2025, 19:19
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Россияне прикрываются и используют «Пасхальное перемирие», чтобы обустроить маршруты прохода своей тяжелой техники. Об этом сообщила 66-я отдельная механизированная бригада имени князя Мстислава Храброго и показала кадры такого инцидента.
По словам военных, 9 апреля они уничтожили российский комплекс для развертывания временных дорог на базе грузовика КАМАЗ (рос. КРВД). Тогда эта установка перекрыла проезд через реку Черный Жеребец (Лиманское направление) и сделала невозможным штурмовые действия оккупантов с использованием бронетехники:
Теперь же, 20 апреля, захватчики пытаются расчистить переправу от остатков уничтоженной техники и привлекли для этого более 10 россиян и специализированную машину, отметили в бригаде и добавили, что их аэроразведка «продолжает пристально следить за оккупантами».
Кроме того, военные наблюдают активизацию штурмовых действий пехотой РФ на позицию одного из батальонов бригады.
Украинский OSINT-проект Deepstate со ссылкой на неназванных военных по разным направлениям сообщает, что оккупанты используют «Пасхальное перемирие» для проведения ротаций и перемещения личного состава, а также накапливают и пытаются сосредоточить силы как можно ближе к линии боестолкновения.
Также захватчики пользуются возможностью проведения минирований, укрепляют и выстраивают свои позиции, пишут аналитики.