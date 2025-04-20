В США унесенная ураганом собака вернулась через пять лет 20.04.2025, 19:28

Пес нашелся в другом штате.

«Уроженка Луизианы Дебби ЛаФлер воссоединилась со своей собакой Кингстоном, спустя пять лет после того, как их разлучил ураган Лаура в 2020 году, в студенческом общежитии в Миссисипи. Он сразу же бросился к ней в объятия», - пишет USA Today.

«После смертоносного шторма район ЛаФлер в Лейк-Чарльзе превратился в хаос с мусором повсюду. Однажды, среди этого хаоса, она вернулась домой к треснувшему окну и нигде не нашла никаких признаков ее любимого йоркширского терьера», - говорится в сообщении.

Сообщается, что ЛаФлер уже смирилась с тем, что Кингстона больше нет, пока в прошлом месяце не получила электронное письмо, в котором сообщалось, что ее 11-летняя собака была найдена в студенческом общежитии почти в 300 милях от нее, в другом штате.

И вот неделю спустя они с сыном проехали более четырех часов до дома Каппа Сигма в Университете Южного Миссисипи, где пес ждал свое воссоединение», - говорится в сообщении.

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