Песков: Путин не давал команд о продолжении «Пасхального перемирия»3
- 20.04.2025, 19:42
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Несмотря на объявление перемирия, на фронте Россия нарушает свое же обещание.
«Пасхальное перемирие» закончится в полночь 21 апреля. Российский диктатор Владимир Путин не давал команд по его продолжению, сообщил его спикер Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Журналисты поинтересовались у него, закончится ли перемирие в ночь на 21 апреля, как 19 апреля сообщил Путин, может ли он быть продолжен.
«Других команд не было», - ответил Песков.