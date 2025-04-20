Песков: Путин не давал команд о продолжении «Пасхального перемирия» 3 20.04.2025, 19:42

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Несмотря на объявление перемирия, на фронте Россия нарушает свое же обещание.

«Пасхальное перемирие» закончится в полночь 21 апреля. Российский диктатор Владимир Путин не давал команд по его продолжению, сообщил его спикер Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Журналисты поинтересовались у него, закончится ли перемирие в ночь на 21 апреля, как 19 апреля сообщил Путин, может ли он быть продолжен.

«Других команд не было», - ответил Песков.

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