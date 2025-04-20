Белоруска Шиманович оформила победный дубль на турнире ITF в США

Белоруска Шиманович оформила победный дубль на турнире ITF в США2
- 20.04.2025, 19:50
Белорусская теннисистка победила в одиночном и парном разрядах.
Белорусская теннисистка Ирина Шиманович стала победительницей турнира ITF в американском Зефирфиллсе с призовым фондом $40 тыс.
Сегодня в решающем поединке одиночного разряда белоруска уверенно переиграла в двух сетах американскую теннисистку Кэти Макналли - 6:4, 6:0.
Ранее в финальном матче парного разряда Ирина Шиманович вместе с россиянкой Марией Козыревой также в двух партиях победили американок Марию Матеас и Алану Смит - 6:4, 6:1.