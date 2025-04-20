Глава МИД Чехии о «перемирии» Путина: Это как голодать между завтраком и обедом и тайно есть конфеты 20.04.2025, 20:07

Ян Липавский

Ян Липавский высмеял объявленное российским диктатором «пасхальное перемирие».

Глава МИД Чехии Ян Липавский высмеял объявленное российским диктатором Владимиром Путиным «пасхальное перемирие», которого Россия не придерживается.

«Это все равно, что голодать между завтраком и обедом и тайно есть конфеты. Мы видим, что атаки продолжаются. Украина сообщает, что было несколько нападений, поэтому объявленное таким образом перемирие — это скорее медийный трюк, чем реальность», — сказал Липавский, сообщает CNN Prima news.

Глава МИД Чехии также выразил сомнение, что Россия хочет закончить войну, напомнив, что она отказывается соглашаться на 30-дневное прекращение огня, на которое согласилась Украина.

«Путин никогда на это не соглашался и стал выдвигать другие условия. Надо смотреть на реальность, а не на слова», — сказал министр.

Липавский добавил, что если бы Россия не хотела войны, она бы ее не начинала.

«Поэтому на данный момент единственный шанс заключается в том, чтобы Украина смогла успешно защититься, чтобы Россия не смогла достичь своих целей в военном плане. Мы видим, что им не удалось уничтожить Украину за три года. Но возможно, что возникнет ситуация, когда Россия будет готова вести переговоры о прекращении огня», — подытожил глава МИД Чехии.

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