Посол Китая предостерег США от эскалации «тарифной войны» 20.04.2025, 20:20

Се Фэн

Се Фэн призвал Вашингтон искать общий язык с Пекином.

Китайский посол в Соединенных Штатах Се Фэн призвал Вашингтон искать общий язык с Китаем, подчеркнув готовность его государства действовать в условиях эскалации торговой войны.

Об этом дипломат сказал на мероприятии в Вашингтоне накануне, 19 апреля, сообщает «Европейская правда».

В выступлении Се, опубликованном на сайте посольства КНР, проводились параллели между Великой депрессией и тарифами, введенными США в 1930 году.

Ссылаясь на концепции традиционной китайской медицины, такие как необходимость сбалансировать противоположные силы инь и ян, посол Китая сказал, что отношениями между двумя крупнейшими экономиками мира должна управлять гармония.

«Хороший рецепт традиционной китайской медицины обычно сочетает в себе много разных ингредиентов, которые усиливают друг друга и создают наилучший медицинский эффект. Так же и Земля достаточно велика, чтобы вместить и Китай, и США», – сказал он.

«Мы должны стремиться к мирному сосуществованию, а не к лобовому столкновению, и помогать друг другу добиться успеха, а не попадать в тупик», – добавил дипломат.

Се отдельно заявил, что Китай выступает против торговой войны и ответит любой стране, которая введет против него тарифы.

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